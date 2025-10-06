Сегодня в акимате Костаная подвели итоги оптимизации общественного транспорта. Напомним, 1 сентября сразу у 14 маршрутов города изменились интервалы их хождения. К ним был применен принцип 15-20-30. Таким образом, в пиковое время интервал составляет 15 минут, в межпиковое 20 минут, а вечером, после половины восьмого 30 минут. Но, есть маршруты, которые в самое оживлённое время, ездят с прежним интервалом от 12 до 15 минут.

В целом, оптимизация, по словам местных властей, нужна для экономии бюджета, поскольку он почти в стопроцентной мере компенсирует затраты перевозчиков.



«Были выявлены недочеты и перекосы в старых маршрутах. Это маршруты №18 и №13, данные маршруты дублируют друг друга. Если на маршруте №18 протяженность составляет 35 км. На линию выезжало 9 единиц. То в 2024 году в сравнении с предыдущим было увеличение пассажиропотока на 184 тысячи. И маршрут №13. Данный маршрут протяженность составляет на 10 км меньше предыдущего 25 км. На линию выезжает 12 автобусов. Пассажиропоток в 2024 году в сравнении с предыдущим уменьшился на 165 тысячи. Также аналогичная ситуация есть по маршрутам №2 и №24, с данных маршрутов было исключено по 1,2 автобуса. Но, по данным AlemPay, загруженность составляет менее 50%. Для наведения порядка в этой сфере начато поэтапное регулирование графика движения автобусов на маршруте. На первом этапе были пересмотрены 14 маршрутов. Маршруты с большой загруженностью, оптимизация в часы пик практически не затронула Для остальных маршрутов интервалы движения в часы пик установлены 15 минут. В межпиковое время до 20 — 30 минут между автобусами», — сообщил на совещании заведующий сектором отдела ЖКХ акимата Костаная Нурдаулет Бейсенов.

По поручению акима города Костаная за счет высвободившегося подвижного состава были усилены маршруты общественного транспорта, обслуживающие новые активно заселяющиеся микрорайоны.

Дополнительные автобусы были добавлены на следующих маршрутах:

№3 — микрорайон «Аэропорт»

№10 и №38 — микрорайоны «Береке», «Алтын Арман», «Юбилейный».

№103 — микрорайон «Кунай»

№19 — микрорайон «КСК»



На каждый из указанных маршрутов добавлено по одному автобусу, всего добавлено пять единиц.

