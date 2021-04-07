Опубликован номер для жалоб на мониторинговые группы

Генеральная прокуратура опубликовала номер для жалоб на действия мониторинговых групп при проведении рейдов во время карантина, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт надзорного ведомства.

«Во исполнение поручения Главы государства информируем, что в Генеральной прокуратуре функционирует сall-центр по номеру 115 (звонок бесплатный), куда предприниматели могут обратиться с жалобами на действия мониторинговых групп при проведении рейдовых мероприятий по карантинным ограничениям», — говорится в сообщении.

Кроме того, круглосуточно работают региональные мобильные группы по защите бизнеса. Их контакты можно найти по ссылке.

На совещании по эпидемиологической ситуации в Казахстане Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что приобретенный за год пандемии опыт и ресурсы должны помочь выйти из ситуации с минимальными ограничениями и издержками для экономики. Однако основная часть работы сводится к ограничению деятельности различных секторов, рейдам мониторинговых групп и штрафам.

«Только в Алматы под запретом оказались около 50 тысяч предприятий, в которых занято более 250 тысяч человек. Ограничения и последующие рейды не приносят ожидаемых результатов, становятся причиной социального напряжения. Нарекания у бизнесменов стала вызывать работа мониторинговых групп, она порой имеет выборочный, непрозрачный характер: одни заведения могут проверяться постоянно, иные — не проверяться вообще. Акцент нужно сделать на системных, злостных нарушителях режима», — сказал тогда Токаев.

Президент добавил, что при прокуратуре должен функционировать кол-центр, куда могут поступать жалобы на нарушения во время рейдов. Межведомственная комиссия совместно с акимами должна упорядочить работу мониторинговых групп.

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