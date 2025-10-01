Прогноз погоды по Казахстану на октябрь представили синоптики Казгидромета.

Похолодание в конце сентября, обусловленное холодным Северо-западным антициклоном, сохранится и в начале октября. На большей части Казахстана температурный фон в ночные часы составит 1-6 мороза, днем 2-9 тепла.

Но уже к середине первой декады с выносом теплых воздушных масс со Средней Азии и восточного побережья Средиземного моря ожидается повышение ночных и дневных температур:

на западе страны ночью до +7+12°С, днем до +17+25°С;

на севере и востоке страны ночью до +2+8°С, днем до +10+18°С;

в центре республики ночью до +2+7°С, днем до +15+23°С

на юге, юго-востоке ночью до +5+12°С, днем до +20+28°С.

В конце декады в северо-западной половине Казахстана ожидается небольшой спад температуры воздуха. В южной половине и на востоке страны эта волна холода придется на начало второй декады.

Во второй декаде на большей части страны вновь ожидается потепление, воздух прогреется днем до +13+18°С, на юге и юго-востоке +22+27°С.

В третьей декаде предполагается более низкий фон температуры воздуха. Ночью в отдельные дни прогнозируется понижение температуры воздуха до -1-6°С, в северных, центральных и восточных регионах Казахстана до -7-12°С, днем до 0,+8°С. В южной половине страны предполагается колебание температуры ночью от -1-6°С до +3+8°С, днем от +5+13°С до +13+20°С.

Таким образом, октябрь, начавшийся с похолодания, затем порадует тёплыми днями в середине первой и второй декадах, но к концу месяца вновь напомнит о приближении зимы.

В течение месяца прогнозируется неустойчивая погода, туман, гололед, порывистый ветер, во второй половине месяца в северной половине страны возможны низовые метели.

