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Опубликован список домов в Костанае, которые останутся без горячей воды до сентября

Фотография для новости Опубликован список домов в Костанае, которые останутся без горячей воды до сентября

Фото взято с сайта gazeta.ru

В связи с реализацией проекта «Реконструкция участка тепломагистрали ТМ-14 по проспекту Абая в Костанае» будет отключено горячее водоснабжение в 34 многоэтажных жилых домах до 1 сентября 2024 года:

  • Мкр.9 дома: 11, 12, 13, 15, пр.Абая 21, Чкалова 15А, 15Б, 16.
  • Ул. В. Интернационалистов 1/1, 2, 2/1, 2А, 5(1), 5(2), ул.Быковского 3А, ул.Гашека 18(1),(2), ул.Маяковского, 101, 101/1, мкр.«Наурыз» дома: 1, 1Б, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9
    Пр.Абая, 25, 27.

«Реконструкция тепломагистрали выполняется в рамках подготовки к отопительному сезону, для бесперебойного теплоснабжения в зимний период 2024-2025 г.г.
Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении администрации ГКП «КТЭК».

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