Опубликован список грантов — 2021

Опубликованы результаты присуждения государственных грантов 2021 года, передает Tengrinews.kz.

С полными списками можно ознакомиться по ссылкам:

Список грантов — 2021 на казахском

Список грантов — 2021 на русском

Также список грантов и другие подробности можно узнать на сайте Национального центра тестирования.

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