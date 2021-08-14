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Опубликован список грантов — 2021

inbusiness.kz

Опубликованы результаты присуждения государственных грантов 2021 года, передает Tengrinews.kz.

С полными списками можно ознакомиться по ссылкам:

Список грантов — 2021 на казахском

Список грантов — 2021 на русском

Также список грантов и другие подробности можно узнать на сайте Национального центра тестирования.

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