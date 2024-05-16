Опубликован список грантов на 2024-2025 учебный год

Опубликован список образовательных грантов на 2024-2025 учебный год по всем уровням высшего образования. В 2024 году выделено 112 тысяч грантов для обучения в вузах, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства науки и высшего образования (МНВО), наибольшее количество грантов получили группы образовательных программ «Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли», их количество составляет 19 344 гранта.

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«Педагогические науки» – 13 735 грантов,

«Информационно-коммуникационные технологии» – 10 903 гранта,

«Естественные науки, математика и статистика» – 8 288 грантов.

Примечательно, что в 2024 году впервые введены дифференцированные гранты с частичной оплатой за обучение.

По 150 дифференцированных грантов выделены по ГОП «Педагогические науки» и «Социальные науки, журналистика и информация».

Кроме того, для поступающих по программе «Серпін» выделено 3903 гранта.

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