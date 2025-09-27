 Ya Metrika Fast
USD 544.26 EUR 634.72 RUB 6.52

Опубликован список из 46 видов деятельности для самозанятых под СНР

— Сегодня, 11:30
Изображение для новости: Опубликован список из 46 видов деятельности для самозанятых под СНР

pixabay.com

В министерстве национальной экономики опубликовали предварительный перечень кто из самозанятых сможет применять специальный налоговый режим, передаeт LS.

На сайте «Открытые НПА» опубликован перечень, куда вошли 46 видов деятельности. Например, это – таксисты, фотографы, ветеринары, те кто занимаются устным и письменным переводом, арендой авто, уборкой жилых помещений, ремонтом компьютерной техники. Также СНР могут сохранить самозанятым, которые работают в сфере образования.

Изображение 9 для Опубликован список из 46 видов деятельности для самозанятых под СНР Изображение 10 для Опубликован список из 46 видов деятельности для самозанятых под СНР Изображение 11 для Опубликован список из 46 видов деятельности для самозанятых под СНР Изображение 12 для Опубликован список из 46 видов деятельности для самозанятых под СНР

В МНЭ пояснили, что это позволит простимулировать самозанятых и вовлечь их в системы социального обеспечения. Проект постановления открыт для обсуждения до 13 октября.

Напомним, что в Казахстане опубликовали предварительный список тех видов бизнеса, которые не смогут применять специальный налоговый режим. Согласно разработанному документу министерства национальной экономики, в перечне 795 ОКЭДов. Отмечается, что предпринимателям, которые вошли в список, запрещено применять специальный налоговый режим на упрощенной декларации. При этом в МНЭ добавили, что из 1111 видов ограничение затронет 70% ОКЭД, однако в разрезе налогоплательщиков – лишь около 30%.





Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.