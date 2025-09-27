В министерстве национальной экономики опубликовали предварительный перечень кто из самозанятых сможет применять специальный налоговый режим, передаeт LS.
На сайте «Открытые НПА» опубликован перечень, куда вошли 46 видов деятельности. Например, это – таксисты, фотографы, ветеринары, те кто занимаются устным и письменным переводом, арендой авто, уборкой жилых помещений, ремонтом компьютерной техники. Также СНР могут сохранить самозанятым, которые работают в сфере образования.
В МНЭ пояснили, что это позволит простимулировать самозанятых и вовлечь их в системы социального обеспечения. Проект постановления открыт для обсуждения до 13 октября.
Напомним, что в Казахстане опубликовали предварительный список тех видов бизнеса, которые не смогут применять специальный налоговый режим. Согласно разработанному документу министерства национальной экономики, в перечне 795 ОКЭДов. Отмечается, что предпринимателям, которые вошли в список, запрещено применять специальный налоговый режим на упрощенной декларации. При этом в МНЭ добавили, что из 1111 видов ограничение затронет 70% ОКЭД, однако в разрезе налогоплательщиков – лишь около 30%.
Умысла на убийство не было. Жительнице Костаная вынесли приговор
Действуют от номера 1414. К казахстанцам обратились с предостережением
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.