В министерстве национальной экономики опубликовали предварительный перечень кто из самозанятых сможет применять специальный налоговый режим, передаeт LS.

На сайте «Открытые НПА» опубликован перечень, куда вошли 46 видов деятельности. Например, это – таксисты, фотографы, ветеринары, те кто занимаются устным и письменным переводом, арендой авто, уборкой жилых помещений, ремонтом компьютерной техники. Также СНР могут сохранить самозанятым, которые работают в сфере образования.

В МНЭ пояснили, что это позволит простимулировать самозанятых и вовлечь их в системы социального обеспечения. Проект постановления открыт для обсуждения до 13 октября.

Напомним, что в Казахстане опубликовали предварительный список тех видов бизнеса, которые не смогут применять специальный налоговый режим. Согласно разработанному документу министерства национальной экономики, в перечне 795 ОКЭДов. Отмечается, что предпринимателям, которые вошли в список, запрещено применять специальный налоговый режим на упрощенной декларации. При этом в МНЭ добавили, что из 1111 видов ограничение затронет 70% ОКЭД, однако в разрезе налогоплательщиков – лишь около 30%.

Ярмарки по всей стране. Где купить продукты по доступным ценам? С 27 по 28 сентября 2025 года на территории всей страны пройдут региональные сельскохозяйственные ярмарки...

Умысла на убийство не было. Жительнице Костаная вынесли приговор По данным обвинения, 1 марта этого года пара гражданских супругов посетила одно из развлекательных заведений...

Действуют от номера 1414. К казахстанцам обратились с предостережением Электронное правительство Egov.kz 26 сентября 2025 года обратилось к казахстанцам с предупреждением о мошенниках, сообщает...