Опубликован список обладателей государственных грантов на обучение в вузах

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Министерство науки и высшего образования опубликовало список обладателей государственных грантов в вузы на 2022-2023 учебный год.
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Заявки на присуждение грантов рассматривала республиканская комиссия. В неё входили представители министерства, государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК, СМИ, Гражданского альянса Казахстана и общественных организаций, передает informburo.kz
Всего для участия в конкурсе на присуждение грантов документы подали около 80 тысяч абитуриентов. Для поступления на бакалавриат в предстоящем учебном году выделили около 73 тысяч грантов.
Итоги конкурса грантов опубликованы в официальном Telegram-канале Министерства науки и высшего образования РК.
В 2022 году впервые принимали заявки на образовательные гранты новой категории – «Целевой образовательный грант для обучения в ведущих высших учебных заведениях молодёжи из густонаселённых и западных регионов».
Кроме того, в 2022 году увеличили количество грантов для детей из социально уязвимых слоёв населения и предусмотрели квоты для сельской молодёжи и этнических казахов, которые не являются гражданами Казахстана.
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