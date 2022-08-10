Опубликован список обладателей государственных грантов на обучение в вузах

Министерство науки и высшего образования опубликовало список обладателей государственных грантов в вузы на 2022-2023 учебный год.

Заявки на присуждение грантов рассматривала республиканская комиссия. В неё входили представители министерства, государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК, СМИ, Гражданского альянса Казахстана и общественных организаций, передает informburo.kz

Всего для участия в конкурсе на присуждение грантов документы подали около 80 тысяч абитуриентов. Для поступления на бакалавриат в предстоящем учебном году выделили около 73 тысяч грантов.

Итоги конкурса грантов опубликованы в официальном Telegram-канале Министерства науки и высшего образования РК.

В 2022 году впервые принимали заявки на образовательные гранты новой категории – «Целевой образовательный грант для обучения в ведущих высших учебных заведениях молодёжи из густонаселённых и западных регионов».

Кроме того, в 2022 году увеличили количество грантов для детей из социально уязвимых слоёв населения и предусмотрели квоты для сельской молодёжи и этнических казахов, которые не являются гражданами Казахстана.

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