Опубликован список советских солдат-казахстанцев, похороненных в Норвегии

Посольство Казахстана в Норвегии (город Осло) опубликовало обновленный список солдат-казахстанцев, захороненных на территории страны в годы Второй мировой войны, передает Tengrinews.kz.

Полный список найденных в Норвегии солдат-казахстанцев можно найти здесь. По состоянию на март 2021 года в Норвегии найдены останки 56 казахстанских солдат. С начала года выявлены имена и места захоронения 12 солдат из нашей страны.

«Список включает доступные сведения о дате и месте рождения солдата, призыва, службы, пленения, смерти и захоронения, а также ссылки на имеющиеся документы и сведения о родственниках. Список составлен путем сопоставления сведений из нескольких источников данных, таких как «Фальстад Центр» (Норвегия), банк данных погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны военнослужащих, призванных с территории Казахстана, «Мемориал», а также обобщенный банк данных «Мемориал» (Россия)«, — сообщается на сайте МИД.

Отмечается, что сведения «Фальстад Центра» ценны тем, что в них указаны точные сведения о месте захоронения солдата. Российский «Мемориал» содержит картотеку военнопленных, а данные казахстанского «Мемориала» – подробные сведения о месте рождения и призыве солдата в Казахстане.

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