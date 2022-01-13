Опубликовано новое карантинное постановление в Казахстане

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Главный государственный санитарный врач страны Ерлан Киясов подписал новое постановление, передает zakon.kz.
Как уточняется, для объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 4 к настоящему постановлению, действует следующий режим работы в будние и выходные дни:
— в регионах, находящихся в «красной» зоне — до 00:00, лидерам проекта Ashyq — до 02.00;
— в регионах, находящихся в «желтой» зоне — до 01:00, лидерам проекта Ashyq — до 03.00;
— в регионах, находящихся в «зеленой» зоне — до 03:.00, лидерам проекта Ashyq — до 05.00.
В выходные дни допускается работа объектов, при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинация, наличие ПЦР теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или переболевшие КВИ в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.
«Вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки, на объекты образования, с добровольной регистрацией при сканировании QR-кода, с разрешения родителей или законных представителей, в приложении Ashyq, в том числе других платформ», — говорится в постановлении.
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Приложение Ashyq должно работать на следующих объектах:
- фитнес-клубы, включая йога-центры;
спа-центры;
- бани, сауны, бассейны;
- компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
- боулинг клубы;
- кинотеатры;
- театры и филармонии;
- объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
- объекты общественного питания по типу столовых;
- межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
- межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
- бильярдные клубы;
- концертные залы;
- добровольные участники;
- караоке;
- выставки;
- океанариум;
- марафоны;
- спортивные мероприятия со зрителями;
- аэропорты;
- лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
- детские развлекательные центры (крытые);
цирки;
- отели, гостиницы;
- центры обслуживания населения;
- железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
- рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
- торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 кв.м.;
- детские оздоровительные центры (для работников (персонала));
- букмекерские конторы;
- центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
- организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей));
- спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
- общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);
- религиозные объекты;
- игровые клубы (казино);
- международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»;
- ночные клубы;
- банки, отделения АО «Казпочта».
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