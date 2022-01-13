Опубликовано новое карантинное постановление в Казахстане

Главный государственный санитарный врач страны Ерлан Киясов подписал новое постановление, передает zakon.kz.

Как уточняется, для объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 4 к настоящему постановлению, действует следующий режим работы в будние и выходные дни:

— в регионах, находящихся в «красной» зоне — до 00:00, лидерам проекта Ashyq — до 02.00;

— в регионах, находящихся в «желтой» зоне — до 01:00, лидерам проекта Ashyq — до 03.00;

— в регионах, находящихся в «зеленой» зоне — до 03:.00, лидерам проекта Ashyq — до 05.00.

В выходные дни допускается работа объектов, при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинация, наличие ПЦР теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или переболевшие КВИ в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.

«Вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки, на объекты образования, с добровольной регистрацией при сканировании QR-кода, с разрешения родителей или законных представителей, в приложении Ashyq, в том числе других платформ», — говорится в постановлении.

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Приложение Ashyq должно работать на следующих объектах:

фитнес-клубы, включая йога-центры;

спа-центры;

спа-центры; бани, сауны, бассейны;

компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;

боулинг клубы;

кинотеатры;

театры и филармонии;

объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;

объекты общественного питания по типу столовых;

межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;

бильярдные клубы;

концертные залы;

добровольные участники;

караоке;

выставки;

океанариум;

марафоны;

спортивные мероприятия со зрителями;

аэропорты;

лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

детские развлекательные центры (крытые);

цирки;

цирки; отели, гостиницы;

центры обслуживания населения;

железнодорожные вокзалы и автовокзалы;

рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);

торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 кв.м.;

детские оздоровительные центры (для работников (персонала));

букмекерские конторы;

центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;

организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей));

спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;

общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);

религиозные объекты;

игровые клубы (казино);

международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»;

ночные клубы;

банки, отделения АО «Казпочта».

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