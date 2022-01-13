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Опубликовано новое карантинное постановление в Казахстане

gazeta.ru

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Главный государственный санитарный врач страны Ерлан Киясов подписал новое постановление, передает zakon.kz.

Как уточняется, для объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 4 к настоящему постановлению, действует следующий режим работы в будние и выходные дни:

— в регионах, находящихся в «красной» зоне — до 00:00, лидерам проекта Ashyq — до 02.00;

— в регионах, находящихся в «желтой» зоне — до 01:00, лидерам проекта Ashyq — до 03.00;

— в регионах, находящихся в «зеленой» зоне — до 03:.00, лидерам проекта Ashyq — до 05.00.

В выходные дни допускается работа объектов, при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинация, наличие ПЦР теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или переболевшие КВИ в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.

«Вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки, на объекты образования, с добровольной регистрацией при сканировании QR-кода, с разрешения родителей или законных представителей, в приложении Ashyq, в том числе других платформ», — говорится в постановлении.

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Приложение Ashyq должно работать на следующих объектах:

  • фитнес-клубы, включая йога-центры;
    спа-центры;
  • бани, сауны, бассейны;
  • компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
  • боулинг клубы;
  • кинотеатры;
  • театры и филармонии;
  • объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
  • объекты общественного питания по типу столовых;
  • межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
  • межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
  • бильярдные клубы;
  • концертные залы;
  • добровольные участники;
  • караоке;
  • выставки;
  • океанариум;
  • марафоны;
  • спортивные мероприятия со зрителями;
  • аэропорты;
  • лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
  • детские развлекательные центры (крытые);
    цирки;
  • отели, гостиницы;
  • центры обслуживания населения;
  • железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
  • рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
  • торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 кв.м.;
  • детские оздоровительные центры (для работников (персонала));
  • букмекерские конторы;
  • центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
  • организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей));
  • спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
  • общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);
  • религиозные объекты;
  • игровые клубы (казино);
  • международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»;
  • ночные клубы;
  • банки, отделения АО «Казпочта».
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