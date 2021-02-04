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Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Костанайской области

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Постановление об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении.

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Акимам районов и городов, территориальным подразделениям центральных государственных органов, правоохранительным и специальным органам, субъектам предпринимательства, жителям Костанайской области обеспечить:
  • проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Костанайскую область через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на автопереходах осуществлять в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 59 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан»;
  • установление санитарных постов в районе автопереходов через государственную границу РК на территории Костанайской области;
  • возобновление междугородних внутриобластных автобусных, микроавтобусных перевозок с наполняемостью до 75% посадочных мест, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке;
  • разрешение работы общественного городского транспорта с максимальным количеством выхода транспортных единиц на линии в часы пик, с наполняемостью по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке с 06:00 часов до 23:00 часов и приостановлением работы в воскреснье, за исключением общественного транспорта в г. Рудный, следующего по маршрутам № 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 29, 200 для перевозки работников АО «ССГПО» в промежутках времени с 5:00 до 10:00 часов и с 17:00 до 01:00 часа;
  • разрешение передвижения такси без ограничений по времени с обязательным ношением масок водителем и пассажирами такси;
  • разрешение передвижения личного автотранспорта между регионами;
  • разрешение передвижения жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с соблюдением масочного режима, социальной дистанции, группами не более 3 человек или членов одной семьи, без ограничения по времени;
  • ограничение передвижения  граждан  старше 65 лет по территории населенных пунктов Костанайской области, за исключением выхода в магазины для приобретения продуктов, в аптеки, лечебные организации, вынос мусора, выгула животных;
  • запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, а также   запрет  на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий;
  • разрешение проведения совещаний, заседаний в очном режиме только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате с соблюдением алгоритма согласно Приложения к ПГГСВ РК № 68;
  • приостановление деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, кальянные, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), кинотеатров, букмекерских контор;
  • запрет деятельности фудкортов, банкетных залов;
  • приостановление деятельности объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции), театров;
  • разрешение деятельности библиотек, музеев с заполняемостью не более 30%;
  • разрешение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м. на человека, без проведения коллективных мероприятий, с заполняемостью не более 30 % и запретом работы расположенных в них объектов общепита, при соблюдении требований ПГГСВ РК № 67;
  • разрешение деятельности объектов общественного питания, в том числе объектов общественного питания загородного придорожного сервиса, при условии заполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 30 посетителей, нахождение за 1 столом не более 4 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы с 08:00 часов до 23:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий, с соблюдением требований ПГГСВ РК № 67. В будние дни и субботу после 23:00 часов, а так же  в воскреснье разрешается работа только на вынос и доставку;
  • разрешение деятельности продовольственных магазинов, в том числе минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов с 08:00 часов до 23:00 часов, при этом разрешить деятельность минимаркетов при автозаправочных станциях без ограничений по времени;
  • разрешение деятельности торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов с 10:00 до 22:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, заполняемостью не более 30% и не менее 4 кв.м. на 1 посетителя. Работа кинозалов, развлекательных центров не разрешается.

При этом  работу объектов непродовольственной торговли площадью более 2000 кв. м, в том числе  торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек, находящихся в них, в воскреснье  – приостановить;

  • разрешить работу продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мер, с установлением графика работы с 10:00 до 19:00 часов. Запрет работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков воскресенье;
  • разрешение деятельности аптек, магазинов реализации оптики и товаров медицинского назначения, без ограничений по времени;
  • разрешение деятельности медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
  • приостановление оказания плановых скринингов в организациях ПМСП, за исключением медицинских осмотров и профилактических прививок с соблюдением противоэпидемических мер;
  • соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа. Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток.

Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным   результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток;

  • разрешение деятельности специальных, специализированных организаций, школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей;
  • разрешение функционирования школ с контингентом до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся в предшкольных, 1-4 классах по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей; остальные обучаются в дистанционном формате;
  • обучение студентов организаций технического и профессионального образования только в дистанционном формате;
  • разрешение деятельности детских дошкольных учреждений (дежурные группы) с численностью не более 15 человек в группе;
  • разрешение деятельности образовательных центров, кабинетов (центров) коррекции, реабилитации и адаптации, по предварительной записи и при наполняемости группы не более 15 человек;
  • разрешить работу детских секций, кружков, факультативов с числом занимающихся в группах не более 15 человек, с режимом работы с 9:00 до 20:00 и приостановлением деятельности в воскресные и праздничные дни;
  • разрешение деятельности РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» и «Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр «Бөбек»;
  • разрешение работы санаториев, профилакториев, домов и баз отдыха с заполняемостью не более 80%, соблюдением усиленного санитарно – дезинфекционного режима;
  • разрешение деятельности объектов и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, туристические базы и др.) при соблюдении наполняемости не более 50%;
  • разрешение работы общественных бань, саун, СПА-центров  из расчета 4  кв.м. на одного посетителя, с одновременным присутствием не более 30% посетителей от проектной вместимости, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы с 9:00 до 22:00 часов (по предварительной записи), в воскреснье – приостановить;
  • разрешение работы аквапарков и термопарка с одновременным присутствием не более 30% посетителей от проектной вместимости и из расчета 5 кв.м. на одного посетителя, установлением графика работы с 9:00 до 22:00 часов (по предварительной записи) и приостановлением работы в воскреснье;
  • разрешение деятельности бассейнов по предварительной записи, из расчета 5 кв. м зеркала воды на 1 человека, с графиком работы с 9:00 до 22:00 часов и приостановлением работы в воскреснье;
  • разрешение деятельности парикмахерских, салонов красоты, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, соляриев, по предварительной записи и из расчета 4 кв.м. на 1 посетителя, с приостановлением работы в воскреснье;
  • разрешение работы крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры и другие) при обеспечении заполняемости не более 30% и не менее 5 кв. м. на одного посетителя, с установлением графика работы   с 08:00 до 22:00 часов и приостановлением работы в воскреснье;
  • разрешение проведения чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), без участия зрителей, по согласованию с Главными санитарными врачами соответствующих территорий и одновременным скоплением не более 100 человек
  • разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек) и проживанием на спортивных базах;
  • возобновление учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд с одновременным скоплением не более 30 человек и запрет выезда спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан;
  • разрешение индивидуальных и групповых тренировок на открытом воздухе с количеством не более 5 человек в группе;
  • запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи;
  • разрешение деятельности аттракционов на открытом воздухе, за исключением сдачи в аренду детских и взрослых средств передвижения (электромобили, педальный автомобиль, самокаты, картинги,  гироскутеры всех видов и т.п.);
  • разрешение посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения группами не более 3 человек или членов одной семьи;
  • при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 20 человек (членов семьи, ближайших родственников), с соблюдением социальной дистанции;
  • разрешение деятельности промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства;
  • разрешение деятельности офисов государственных органов (организаций), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, при этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 15 сотрудников);
  • разрешение деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, шиномонтажные мастерские, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.);
  • разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;
  • организацию работы АО «Казпочта» с ограничением по времени с 9:00 до 18:00 часов и максимальным оказанием услуг в онлайн формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
  • ограничить работу ЦОНов с 9-00 до 18-00 часов по предварительной записи, обеспечить соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленного санитарно – дезинфекционного режима;
  • обязательное ношение медицинских или тканевых масок всем лицам при нахождении в общественных местах, в том числе на открытом воздухе, общественном транспорте, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения за исключением:
  • детей в возрасте до пяти лет;
  • случаев приема пищи в местах общественного питания
  • лиц, занимающихся индивидуальными и групповыми занятиями спортом, при соблюдении социальной дистанции.
  • Всем объектам обеспечить неукоснительное соблюдение требований Постановлений Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан, в части усиления санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических и дезинфекционных мероприятий;
  • субъектам (объектам) всех форм собственности не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных заболеваний (температура, насморк, кашель и др;
  • запрет на проведение аудио, фото и видео съемки пациентов и медицинских работников без их согласия в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных;

56) усилить работу мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима, уделив особое внимание местам массового скопления людей.

  1. Департаменту полиции продолжить работу и обеспечить:

1) патрулирование жилого сектора, рынков, торговых объектов, парков, скверов, внутридворовых детских игровых и спортивных площадок, общественного транспорта, на предмет соблюдения масочного режима и социального дистанцирования;

2) выявление нарушителей режима ограничений, проводимых семейных, коллективных и иных массовых мероприятий (свадьбы, поминки и др.), в нарушение требований настоящего Постановления, с оформлением  и  последующей передачей рапортов, материалов в уполномоченные органы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

3) охрану мест карантинизации госпитализации контактных по COVID-19;

4) принятие мер по поиску и помещению на карантин контактных по COVID-19, а также лиц с положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19.

  1. Акимам районов и городов, Управлениям санитарно-эпидемиологического контроля городов и районов, Департаменту полиции обеспечить контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать соответствующие административные меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.
  2. Постановления Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 1 от 6 января 2021 г., № 2 от 6 января 2021г., № 3 от 16 января 2021г., № 4 от от 25 января 2021г. признать утратившими силу.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  4. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 8 февраля 2021 года.
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