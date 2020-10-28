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Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Костанайской области

Новое постановление санитарного врача Костанайской области Владимира Нечитайло. Ниже публикуем полный текст.

В соответствии со статьями 9, 36, 102, 104 и 107 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 51 от 19 октября 2020 года «Об усилении карантинных мер» внести следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 11) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«11) запрет деятельности аквапарков;»;

2) подпункт 27) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«27) разрешение деятельности объектов общественного питания с установлением в зале не более 30 посадочных мест, с установлением режима работы с 10:00 часов до 23:00 часов без проведения коллективных мероприятий с соблюдением требований ПГГСВ РК №57, в остальное время разрешается работа только на вынос и доставку;»;

3) пункт 1 дополнить подпунктами 47)-49) следующего содержания:
«47) разрешение деятельности аттракционов на открытом воздухе;
48) разрешение проведения чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), без участия зрителей, при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с Главными санитарными врачами соответствующих территорий и соблюдении требований ПГГСВ РК № 57 с одновременным скоплением не более 100 человек;
49) разрешение возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек.»;

4) по всему тексту постановления слова «постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 июня 2020 года № 43 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» заменить словами «постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 57 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан», слова «ПГГСВ РК №43» заменить словами «ПГГСВ РК №57».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

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