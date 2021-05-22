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Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана

Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Казахстана, передает  Tengrinews.kz.

Согласно документу, будет масштабирована реализация проекта Ashyq на все регионы Республики Казахстан, на объектах предпринимательства:

  • фитнес-клубы, включая йога-центры; спа-центры; сауны, бассейны;
  • компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы; боулинг-клубы;
  • кинотеатры; театры и филармонии;
  • объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением
  • объектов по типу столовых, стрит-фудов; межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки; бильярдные клубы; концертные залы; добровольных участников;
  • караоке; выставки; океанариум; марафоны;
  • спортивные мероприятия со зрителями; аэропорт города Нур-Султан;
  • аэропорт города Алматы; аэропорты городов Шымкент и Туркестан (с 31 мая 2021 года), городов Актау и Костанай (с 7 июня 2021 года);
  • лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи.
  • В постановлении также расписаны алгоритм включения новых участников в проект Ashyq, алгоритм внедрения проекта Ashyq и принятия мер при выявлении посетителей с «желтым/красным» статусом. Также расписана процедура исключения недобросовестных участников из Ashyq.

    Главным государственным санитарным врачам областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент на транспорте обеспечить: контроль за соблюдением критериев ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq;
    согласование заявок участников проекта Ashyq на стадии рассмотрения в региональных палатах предпринимательства;
    принятие мер административного воздействия в отношении участников проекта по фактам нарушения требований к организации и внедрению проекта Ashyq и в отношении лиц, допустивших нарушения ограничительных и карантинных мер.

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