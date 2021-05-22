Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана

Главным государственным санитарным врачам областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент на транспорте обеспечить: контроль за соблюдением критериев ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq;

согласование заявок участников проекта Ashyq на стадии рассмотрения в региональных палатах предпринимательства;

принятие мер административного воздействия в отношении участников проекта по фактам нарушения требований к организации и внедрению проекта Ashyq и в отношении лиц, допустивших нарушения ограничительных и карантинных мер.