USD 420.79
EUR 511.98
RUB 5.67
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана

Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана

Vinkmag ad

Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно новому постановлению разрешено проведение партнерских родов при наличии у партнера справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более трех суток.

Также изменены правила проведения мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Казахстан авиарейсами, через пункты пропуска на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах.

Постановление главного санврача Казахстана вступает в силу с 00:00 часов 8 декабря 2020 года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Новогодних утренников в школах Костанайской области не будет
Следующая новость

В ЦОНах возобновили работусектора самообслуживания