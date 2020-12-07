Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана

Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно новому постановлению разрешено проведение партнерских родов при наличии у партнера справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более трех суток.

Также изменены правила проведения мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Казахстан авиарейсами, через пункты пропуска на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах.

Постановление главного санврача Казахстана вступает в силу с 00:00 часов 8 декабря 2020 года.

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