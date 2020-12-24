Опубликовано новое постановление главного санврача Костанайской области

О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 54 от 5.11.2020 года ПОСТАНОВЛЯЮ:
- В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 54 от 5 ноября 2020 года «Об ужесточении ограничительных карантинных мер» внести следующие изменения:
1) подпункт 13) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«13) разрешение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м. на человека, без проведения коллективных мероприятий, с заполняемостью не более 30 % и запретом работы расположенных в них объектов общепита, при соблюдении требований ПГГСВ РК №57»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 09 ноября 2020 года и действует до 24:00 часов 06 января 2021 года».
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
- Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 25 декабря 2020 года.
Главный Государственный санитарный врач Костанайской области В. Нечитайло
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области