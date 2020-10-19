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Опубликовано новое постановление главного санврача Костанайской области

Постановление об усилении карантинных мер

В соответствии со статьями 9, 36, 102, 104 и 107 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»,  приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий», постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 июня 2020 года № 43 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее — ПГГСВ РК № 43), постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 15 августа  2020 года № 48 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении»,  в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Костанайской области  ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Акимам районов и городов, территориальным подразделениям центральных государственных органов, правоохранительным и специальным органам, субъектам предпринимательства, жителям Костанайской области обеспечить:

1) возобновление деятельности объектов на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz, при соблюдении требований ПГГСВ РК № 43;

2)  размещение на видном месте на входе на объект Акта соответствия санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;

3) информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта InfoKazakhstan.kz для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

4) использование сайта InfoKazakhstan.kz для размещения жалоб и фактов нарушения режима карантина, в целях своевременного принятия мер предпринимателями для устранения нарушений;

5) размещение на сайте InfoKazakhstan.kz списка инспекторов, аудиторских организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

6) внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте InfoKazakhstan.kz сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина);

7) после запуска работы электронного портала «InfoKazakhstan», при соответствии объектов установленным требованиям, электронную выдачу Акта на возобновление деятельности объектов бизнеса;

8)  запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов,  свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, а также   запрет  на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий;

9) запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, кальянные, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), кинотеатров (за исключением кинотеатров на открытом воздухе), букмекерских контор;

10) запрет деятельности фудкортов, банкетных залов;

11) запрет   деятельности   аттракционов на открытом воздухе , аквапарков;

12) разрешение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) при соблюдении установленных требований и без проведения коллективных мероприятий»;

13) разрешение деятельности объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), библиотек, музеев;

14) разрешение внутриобластных автобусных, микроавтобусных пассажирских перевозок;

15) разрешение работы общественного городского транспорта   с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик, с заполняемостью     по количеству посадочных мест, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок;

16) разрешение деятельности торговых и торгово-развлекательных центров, комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных и продовольственных крытых рынков, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, заполняемостью не более 30%, не менее 4 кв.м. на 1 посетителя;

17) разрешение деятельности СПА-центров, салонов красоты, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, соляриев, по предварительной записи, из расчета 4 кв.м. на 1 посетителя;

18) разрешение деятельности общественных бань и  саун  , заполняемостью не более 50%, не менее 4 кв.м на 1 посетителя;

19) разрешение деятельности детских дошкольных учреждений (дежурные группы не более 15 человек);

20) разрешение деятельности детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при заполняемости группы – не более 15 человек, по предварительной записи, соблюдении требований ПГГСВ РК №43;

21) разрешение деятельности тренажерных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, не менее 5 кв.м на 1 посетителя;

22) разрешение деятельности объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) при соблюдении заполняемости не более 80%;

23) разрешение индивидуальных и групповых тренировок на открытом воздухе (не более 5 человек в группе);

24) разрешение посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

25) разрешение деятельности медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

26) разрешение деятельности аптек, продовольственных магазинов (минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты), продовольственных и непродовольственных рынков (вне зданий), непродовольственных магазинов;

27) разрешение деятельности объектов общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 30 посадочных мест, с установлением режима работы с 10:00 часов до 23:00 часов  без проведения коллективных мероприятий с соблюдением требований ПГГСВ РК №43;

28) разрешение деятельности промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства;

29) разрешение деятельности государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением требований ПГГСВ РК №43. При этом не менее 50% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);

30) разрешение деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, шиномонтажные мастерские, ремонт автомобилей,   бытовой техники, ателье и другие);

31) разрешение передвижения личного автотранспорта между регионами;

32) разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

33) организацию работы АО «Казпочта» с ограничением по времени с 9:00 до 18:00 часов и максимальным оказанием услуг в онлайн формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

34) организацию работы ЦОНов Костанайской области в будние дни (понедельник-пятница) с 9:00 до 18:00 часов,  работа CaII центров в будние дни (понедельник-пятница) с 9:00 до 18:00 часов. Работа СпецЦОНа Костаная (прием документов) с 9:00 до 16:00 часов, выдача готовых документов с 9:00 до 18:00 часов. Организацию работы ЦОНов городов Костаная, Рудного и Тобыла  строго по предварительному бронированию через портал электронного правительства еgov.kz, телеграмм-бот EgovKZBBot 2.0 или контакт-центр 1414;

35) разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);

36) разрешение функционирования школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

37) разрешение деятельности бассейнов по предварительной записи, в индивидуальном формате из расчета 5 кв.м. зеркала воды на одного человека;

38) разрешение посещения особо охраняемых природных территорий (государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров;

39) разрешение проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением утвержденного алгоритма;

40) разрешение деятельности РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» и «Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр «Бөбек»;

41) разрешение деятельности специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей);

42) разрешение деятельности кинотеатров на открытом воздухе с соблюдением масочного режима, социальной дистанции;

43) разрешение деятельности театров (заполняемость не более 50%, но не более 50 человек, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, соблюдением масочного режима, социальной дистанции и соблюдении требований постановления ГГСВ РК №43);

44) разрешение деятельности объектов общественного питания, расположенных в торгово развлекательных центрах (в отдельных помещениях) при заполняемости не более 30 посадочных мест, с установлением режима работы с 10:00 часов до 23:00 часов, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением требований ПГГСВ РК №43;

45)  обязательное ношение медицинских или тканевых масок   всем лицам при нахождении   в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте (в том числе такси), общественных местах на открытом воздухе, за исключением:

— детей в возрасте до пяти лет;

— в случаях приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;

— лиц, занимающихся индивидуальными и групповыми занятиями спортом   при соблюдении социальной дистанции;

— лиц, имеющих медицинские противопоказания;

46) введение следующих ограничительных мер в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан:

– приостановление работы объектов торговли площадью более 2000 кв. м, торгово-развлекательных центров,  за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объектов по продаже запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники;

– приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков;

– запрет движения городского общественного транспорта;

– ограничение режима работы объектов розничной торговли непродовольственными товарами  с 10:00 до 20:00 часов;

–приостановление работы фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров;

– приостановление работы общественных бань, саун.

  1. Акимам районов и городов, Управлениям контроля качества и безопасности товаров и услуг городов и районов, Департаменту полиции обеспечить контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать соответствующие административные меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.
  2. Постановления заместителя Главного государственного санитарного врача №48 от 30.08.2020 года, №49 от 31.08.2020 года, №50 от 17.09.2020 года признать утратившими силу.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  4. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 20 октября 2020 года.

Главный Государственный санитарный врач  Костанайской области                             В. Нечитайло

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