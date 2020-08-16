Опубликовано новое постановление замглавного санитарного врача Костанайской области

В соответствии со статьями 9, 36, 102, 104 и 107 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий», постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 июня 2020 года № 43 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее — ПГГСВ РК № 43), постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 03 июля 2020 года № 48 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении», в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Акимам районов и городов, территориальным подразделениям центральных государственных органов, правоохранительным и специальным органам, субъектам предпринимательства, жителям Костанайской области обеспечить:

1) возобновление деятельности объектов на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz, при соблюдении требований ПГГСВ РК № 43;

2) размещение на видном месте на входе на объект Акта соответствия санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;

3) информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта InfoKazakhstan.kz для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

4) использование сайта InfoKazakhstan.kz для размещения жалоб и фактов нарушения режима карантина, в целях своевременного принятия мер предпринимателями для устранения нарушений;

5) размещение на сайте InfoKazakhstan.kz списка инспекторов, аудиторских организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

6) внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте InfoKazakhstan.kz сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина);

7) после запуска работы электронного портала «InfoKazakhstan», при соответствии объектов установленным требованиям, электронную выдачу Акта на возобновление деятельности объектов бизнеса;

8) запрет междугородних и межрайонных автобусных (микроавтобусных) пассажирских перевозок;

9) запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, а также запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий;

10) запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, кальянные, компьютерные клубы, игровые клубы, букмекерские конторы, ночные клубы, боулинг центры, кинотеатры и прочих развлекательных заведений для детей и взрослых);

11) запрет деятельности всех объектов культуры (театры, концертные залы, музеи, выставки и др.);

12) приостановление деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

13) запрет деятельности бассейнов, пляжей всех видов, аквапарков;

14) запрет деятельности фудкортов, банкетных залов;

15) разрешение работы общественного транспорта с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик, с заполняемостью по количеству посадочных мест, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок;

16) разрешение деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных и продовольственных крытых рынков, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с временным ограничением режима работы с 10:00 до 17:00, заполняемостью не более 30%, не менее 4 кв.м. на 1 посетителя;

17) разрешение деятельности СПА-центров, салонов красоты, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, соляриев, по предварительной записи, из расчета 4 кв.м. на 1 посетителя, с временным ограничением режима работы в с 10:00 до 18:00 часов;

18) разрешение деятельности общественных бань и саун (без работы в них бассейнов) с временным ограничением режима работы с 08:00 часов до 22:00 часов заполняемостью не более 50%, не менее 4 кв.м на 1 посетителя;

19) разрешение деятельности детских дошкольных учреждений (дежурные группы не более 15 человек);

20) разрешение деятельности детских кабинетов коррекции, детских и взрослых образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, группами не более 5 человек, по предварительной записи;

21) разрешение деятельности тренажерных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров (без бассейнов) заполняемостью не более 50%, не менее 5 кв.м на 1 посетителя;

22) разрешение деятельности объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) при соблюдении заполняемости не более 80%;

23) разрешение деятельности аттракционов на открытом воздухе (социальная дистанция, маски, регулирование потока);

24) разрешение индивидуальных и групповых тренировок на открытом воздухе (не более 5 человек в группе);

25) разрешение передвижения личного автотранспорта между регионами;

26) разрешение деятельности медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

27) разрешение деятельности аптек, продовольственных магазинов (минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты), продовольственных и непродовольственных рынков (вне зданий), непродовольственных магазинов;

28) разрешение деятельности объектов общественного питания открытом воздухе и в помещении с ограничением количества посетителей в залах до 30 человек одновременно, с соблюдением социальной дистанции, рассадки, расстановкой столов не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов, без проведения банкетов, свадеб, юбилеев, памятных мероприятий, с режимом работы с 8:00 до 22:00 часов;

29) разрешение деятельности промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства;

30) разрешение деятельности государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);

31) разрешение деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники и другие);

32) разрешение посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

33) разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

34) введение следующих ограничительных мер в выходные дни:

– ограничение движения общественного транспорта;

– ограничение выхода на улицу лиц старше 65 лет;

– приостановление работы торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них;

– приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков;

– приостановление работы салонов красоты, парикмахерских, СПА центров, объектов, оказывающих косметологические услуги;

– приостановление работы фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров;

– приостановление работы общественных бань, саун;

– приостановление работы детских и взрослых образовательных центров, коррекционных кабинетов;

– приостановление работы аттракционов на открытом воздухе;

— приостановление работы объектов общественного питания, за исключением работы объектов на открытом воздухе (летние павильоны, террасы) с 8:00 до 22:00 часов, а также на вынос и доставку до потребителей;

35) обязательное ношение медицинских или тканевых масок всем лицам при нахождении в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте (в том числе такси), общественных местах на открытом воздухе, за исключением:

— детей в возрасте до пяти лет;

— в случаях приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции»;

— лиц, занимающихся индивидуальными и групповыми занятиями спортом при соблюдении социальной дистанции;

— лиц, имеющих медицинские противопоказания.

2. Акимам районов и городов, Управлениям контроля качества и безопасности товаров и услуг городов и районов, Департаменту полиции обеспечить контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать соответствующие административные меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

3. Постановления заместителя Главного государственного санитарного врача №39 от 17.07.2020 года, №40 от 17.07.2020 года, №41 от 01.08.2020 года, №42 от 01.08.2020 года, №43 от 01.08.2020 года, №44 от 07.08.2020 года, №45 от 10.08.2020 года признать утратившими силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 17 августа 2020 года.

Зам. главного Государственного

санитарного врача

Костанайской области Ю. Севостьянов

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