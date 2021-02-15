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Опубликовано постановление главного санитарного врача Костанайской области 

Фото alau.kz

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ПОСТАНОВЛЯЮ:     

  1. В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 5 от 4 февраля 2021 года «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» внести следующие изменения:
  •  разрешение работы общественного городского транспорта с максимальным количеством выхода транспортных единиц на линии в часы пик, с наполняемостью по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке, без ограничений по времени»;
  • приостановление деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, кальянные, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), банкетных залов, букмекерских контор»;
  • разрешить работу фудкортов только на вынос и доставку»;
  • разрешить работу кинотеатров, театров с заполняемостью не более 20% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, без проведения акций»
  • разрешить объектам культуры проведение индивидуальных и групповых репетиций с участием не более 30 человек»;
  • разрешение деятельности объектов общественного питания, в том числе объектов общественного питания загородного придорожного сервиса, при условии заполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 30 посетителей, нахождение за 1 столом не более 4 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы с 07:00 часов до 24:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий,  с соблюдением требований ПГГСВ РК № 67. После 24:00 часов разрешается работа только на вынос и доставку»;
  • разрешение деятельности торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов с 10:00 до 23:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, заполняемостью не более 30% и не менее 4 кв.м. на 1 посетителя. Работа развлекательных зон не разрешается.

При этом  работу объектов непродовольственной торговли площадью более 2000 кв. м, в том числе  торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых магазинов, аптек, кинотеатров находящихся в них, в воскресенье  – приостановить».

  • разрешение деятельности парикмахерских, салонов красоты, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, соляриев, по предварительной записи  из расчета 4 кв.м. на 1 посетителя»
  • разрешение работы крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры и другие) при обеспечении заполняемости не более 30% и не менее 5 кв. м. на одного посетителя, с  установлением графика работы   с 07:00 до 22:00 часов»;

 

Главный Государственный санитарный врач  Костанайской области                                           Е. Даулетбаев

 

 

 

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