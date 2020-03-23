Опубликовано постановление о кредитных каникулах для населения и бизнеса

Бизнесмены получат кредитные каникулы на 90 дней, а население не будут штрафовать за просрочку. Часть казахстанцев может получить отсрочку по платежам, сообщает informburo.kz
Что случилось. Агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало постановление о мерах поддержки населения и бизнеса во время режима чрезвычайного положения.
Какие послабления предлагают казахстанцам. Согласно постановлению, банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций и микрофинансовые организации физическим лицам:
не начисляют вознаграждение по займам или микрокредитам, не обеспеченным залогом имущества, по которым просрочка платежа составляет свыше 90 дней;
не начисляют штрафы и пени по просрочке платежей по основному долгу и вознаграждению по всем договорам банковского займа или микрокредита;
проводят анализ финансового состояния заёмщиков и принимают решение о дополнительных условиях поддержки, в том числе в виде отсрочки платежей по всем договорам банковского займа или микрокредита, заключённым до 18 марта 2020 год.
Юридическим лицам:
не начисляют штрафы и пени по просрочке платежей по основному долгу и вознаграждению по всем договорам банковского займа или микрокредита юридическим лицам, финансовое состояние которых ухудшилось в результате введения чрезвычайного положения;
предоставляют отсрочку по платежам по договорам банковского займа или микрокредита, включая платежи по основному долгу и вознаграждению, на срок до 90 календарных дней индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства, финансовое состояние которых ухудшилось в результате введения чрезвычайного положения.
Что нужно для получения кредитных каникул. Заёмщикам достаточно направить в банк заявление по электронной почте или с помощью мобильного приложения. Кредитор вправе запросить документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния из-за введения чрезвычайного положения.
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Почему это важно знать. С 16 марта в Казахстане действует режим чрезвычайного положения. Он продлится до 15 апреля. Прекращена работа кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей. В результате бизнесмены несут убытки, а их работники отправлены в вынужденные отпуска. Из-за отсутствия дохода многие не могут платить кредиты.