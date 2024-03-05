Опубликовано расписание постов и размер фитр-садака на Рамадан

Дата начала Рамазана в этом году утверждена Отделом шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана после консультаций с Советом ученых стран Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и другими учеными, ответственными за область фетв.

«В соответствии с общей фетвой, священный месяц Рамазан начинается 11 марта. А ночь с 5 на 6 апреля – священная ночь Предопределения. 10 апреля – праздник Ораза айт», – рассказали в пресс-службе ДУМК.

В заседании президиума Духовного управления мусульман Казахстана пожертвование фитр-садака утвердили в размере 640 тенге из расчета средней цены 2 кг муки по стране.

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