Сегодня, 9 февраля 2026 года, в пресс-службе Единый накопительный пенсионный фонд напомнили казахстанцам о порядке получения пенсионных выплат по установленному графику, сообщает Zakon.kz.

Кому положены выплаты из ЕНПФ

В фонде разъяснили, что ежемесячные пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются в соответствии с Социальным кодексом РК гражданам, достигшим пенсионного возраста — мужчинам с 63 лет и женщинам с 61 года, а также лицам с инвалидностью первой или второй группы, установленной бессрочно, при наличии пенсионных накоплений.

Как и когда обращаться за назначением пенсии

Для назначения пенсионных выплат за счёт обязательных пенсионных взносов, а также базовой и солидарной пенсии из государственного бюджета необходимо своевременно обратиться в госкорпорацию «Правительство для граждан» по месту жительства. Подать заявление можно за 10 дней до наступления пенсионного возраста.

Выплаты назначаются со дня обращения. При этом за пропущенный период пенсионные выплаты из государственного бюджета и ЕНПФ не начисляются.

Проактивные выплаты без заявления

В ЕНПФ отметили, что для граждан, достигших пенсионного возраста и не обратившихся за выплатами, фонд совместно с госкорпорацией ежегодно проводит сверку данных.

Если выявлено, что пенсионные выплаты из бюджета уже назначены, ЕНПФ в беззаявительном порядке начинает перечисление пенсионных накоплений на банковские реквизиты, ранее указанные при оформлении пенсии в ЦОНе.

Выплаты при инвалидности

Выплаты пенсионных накоплений в связи с установлением инвалидности первой или второй группы бессрочно оформляются через подразделения ЕНПФ либо дистанционно — через личный кабинет на сайте enpf.kz или в мобильном приложении с использованием электронной цифровой подписи.

Для лиц с ограниченной мобильностью предусмотрено выездное обслуживание с предварительной консультацией и проверкой возможности получения услуги онлайн.

Добровольные пенсионные взносы

Пенсионные выплаты за счёт добровольных пенсионных взносов можно начать получать с 50 лет. Они также предоставляются лицам с инвалидностью независимо от группы и срока её установления.

График получения выплат вкладчик определяет самостоятельно, а перечисление средств осуществляется до полного исчерпания пенсионных накоплений.

Где найти перечень документов

Полный список необходимых документов, требования к их оформлению, бланки заявлений и образцы заполнения размещены на сайте enpf.kz в разделе «Услуги – Пенсионные выплаты – Выплаты по графику».

Как защититься от мошенников

В ЕНПФ напомнили, что оформление пенсионных выплат осуществляется без посредников и комиссий. Сотрудники фонда, банков, госорганов и правоохранительных органов не запрашивают персональные данные, реквизиты карт и SMS-коды по телефону или через мессенджеры.

Казахстанцам рекомендуют получать информацию только из официальных источников и предупреждать о правилах безопасности своих близких, особенно пожилых родственников.

