Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев отметил, что дорожная дисциплина — это не просто правило, это вопрос человеческой жизни.

«Каждый из нас — водитель, пешеход, родитель — несет личную ответственность за безопасность на дорогах. За каждым участником движения стоит его семья, близкие, судьба. За последние годы число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в нашей стране сократилось вдвое. Это — результат совместных усилий всего общества. Однако наша главная цель — добиться того, чтобы на дорогах не погиб ни один человек. Ни одна жизнь не должна обрываться на трассе. Призываем вас соблюдать простые, но жизненно важные правила: — не превышайте установленную скорость; — никогда не садитесь за руль в состоянии опьянения; — показывайте достойный пример молодежи; — проявляйте уважение ко всем участникам дорожного движения. Дисциплина — это не ограничение, а защита. Она бережет вас и ваших близких. Принцип «Закон и порядок» — это не просто лозунг, а основа безопасной и ответственной жизни. Уважение к закону — это уважение к обществу. Безопасные дороги — наша общая ответственность», — отметил Кайсар Султанбаев.

Дорога — это не место для риска. Особенно загородные трассы, где движение зачастую происходит на высокой скорости. Соблюдение установленного скоростного режима и регулярные перерывы на отдых — это не просто формальности, а жизненно важные меры безопасности.

Статистика говорит сама за себя: 60% всех погибших в ДТП — это жертвы аварий на загородных дорогах, и каждый третий случай связан с превышением скорости. Особенно опасно ехать быстро в условиях плохой видимости, на поворотах или в неблагоприятную погоду. Даже незначительное превышение скорости может привести к трагическим последствиям. Не менее важен и режим отдыха. Утомленный водитель — потенциальная угроза на дороге. Недостаток сна и продолжительное вождение снижают внимание и скорость реакции, увеличивая риск ошибок.

Министерство внутренних дел напоминает, что за рулем вы несете ответственность не только за свою жизнь, но и за жизни пассажиров, других водителей и пешеходов. Уважение к правилам дорожного движения — это проявление зрелости, заботы и сознательности.

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