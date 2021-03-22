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Опубликованы данные о «красной» зоне в Казахстане

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Опубликованы данные о «красной» зоне в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сводку МВК по нераспространению COVID-19.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах на 22 марта выглядит следующим образом:

  • в «красной» зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Западно-Казахстанская область;
  • в «желтой» зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Карагандинская области;
  • в «зеленой» зоне — все остальные регионы.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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