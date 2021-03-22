Опубликованы данные о «красной» зоне в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сводку МВК по нераспространению COVID-19.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах на 22 марта выглядит следующим образом:

в «красной» зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Западно-Казахстанская область;

в «желтой» зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Карагандинская области;

в «зеленой» зоне — все остальные регионы.

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