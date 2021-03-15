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Опубликованы данные о «красной» зоне в Казахстане

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Опубликованы данные о «красной» зоне в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Появилась матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 марта.

В «красной» зоне: Нур-Султан и Алматы.

В «желтой» зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская области.

В «зеленой» зоне — все остальные регионы.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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