Опубликованы данные о «красной» зоне в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Появилась матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 марта.
В «желтой» зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская области.
В «зеленой» зоне — все остальные регионы.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области