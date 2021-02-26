Опубликованы категории осуждённых, подпадающих под амнистию к 30-летию независимости

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Опубликован список категорий осуждённых, которые подпадают под амнистию к 30-летию независимости. Он представлен в проекте закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием независимости РК», который вынесли на публичное обсуждение на портале «Открытые НПА».
«Проект закона направлен на освобождение осуждённых за совершение преступлений, не несущих серьёзной угрозы безопасности граждан и государства, в том числе социально уязвимых категорий граждан», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В документе отмечается, что от уголовной ответственности и основного наказания освобождаются социально уязвимые лица. К ним относятся:
- участники и инвалиды ВОВ и приравненные к ним;
- вдовы военнослужащих Вооружённых сил, других войск и воинских формирований, в том числе бывшего СССР, погибших или пропавших без вести при выполнении воинского или интернационального долга, и не вступившие в другой зарегистрированный брак, а также жены инвалидов войны и приравненных к ним;
- люди, не достигшие 18-летнего возраста на момент совершения преступления;
- женщины в возрасте 50 лет и старше, мужчины в возрасте 60 лет и старше на день введения в действие закона;
- женщины, беременные на день введения в действие закона;
- женщины, не лишённые родительских прав и имеющие детей, в том числе усыновленных либо взятых под опеку и попечительство, не достигших 18 лет, либо имевшие на момент совершения преступления и осуждения на иждивении детей-инвалидов независимо от их возраста;
- мужчины, являющиеся на день введения в действие закона единственным родителем несовершеннолетних детей и не лишённые родительских прав;
- люди с инвалидностью первой и второй групп.
Согласно проекту закона, от уголовной ответственности и наказания освобождаются люди, совершившие:
- уголовный проступок или преступление небольшой тяжести;
- преступление средней тяжести, не имеющие ущерба, причинённого уголовным правонарушением и иных исковых требований либо полностью их возместившие.
Также предусматривается сокращение сроков или размеров основного наказания для социально уязвимых категорий, совершивших некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления: на одну вторую и на одну четвёртую части соответственно.
Амнистия к 30-летию независимости РК не распространяется на людей, которые совершили:
- преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;
- изнасилование, насильственные действия сексуального характера, половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста и так далее;
- тяжкие и особо тяжкие преступления против личности;
- преступления, сопряжённые и соединённые с посягательством на жизнь либо насилием, опасным для жизни и здоровья человека;
- тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления;
- преступления в составе преступных групп, организованной группы, преступного сообщества;
- преступления против мира и безопасности человечества, основ конституционного строя и безопасности государства;
- присвоение и растрату вверенного чужого имущества;
- некоторые преступления, совершённые человеком, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием ими своего служебного положения и причинением ущерба государству;
- тяжкие и особо тяжкие преступления против общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности;
- преступления по неосторожности, повлекшие смерть человека, двух и более людей, и другие.
Проект закона вынесен на публичное обсуждение до 5 марта.
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