Опубликованы номера телефонов руководителей управлений образования

Пресс-служба Министерства образования и науки опубликовала номера руководителей региональных управлений образования и их заместителей, передает Tengrinews.kz.

«Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов поручил руководителям управлений образования оперативно реагировать на обращения, жалобы и предложения граждан, касающиеся сферы образования. Для того чтобы граждане могли напрямую обращаться к ответственным лицам и своевременно получать обратную связь и информацию о принятых мерах, публикуем номера мобильных телефонов руководителей управлений образования, а также их заместителей», — сообщили в МОН.