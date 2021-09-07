Опубликованы номера телефонов руководителей управлений образования

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Пресс-служба Министерства образования и науки опубликовала номера руководителей региональных управлений образования и их заместителей, передает Tengrinews.kz.
«Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов поручил руководителям управлений образования оперативно реагировать на обращения, жалобы и предложения граждан, касающиеся сферы образования. Для того чтобы граждане могли напрямую обращаться к ответственным лицам и своевременно получать обратную связь и информацию о принятых мерах, публикуем номера мобильных телефонов руководителей управлений образования, а также их заместителей», — сообщили в МОН.
Руководитель Управления образования Акмолинской области Жусупов Бейбит Айтымович — 8 705 646 34 01.
- Гамазов Валерий Георгиевич — 8 771 244 06 92;
- Дүйсенова Ботакөз Балапайқызы — 8 701 770 85 75;
- Назыкенова Жанар Досымхановна — 8 701 521 11 23.
Руководитель Управления образования Актюбинской области Батырхан Жолдас Нурланович — 8 776 038 78 78.
Заместитель:
- Бертлеуова Нургуль Лескеновна — 8 705 507 71 78.
Исполняющий обязанности руководителя Управления образования Алматинской области Исагулова Гулсара Тастандиевна — 8 776 979 60 64, 8 701 467 05 45.
- Сүлейменова Жаңыл Магдановна — 8 702 160 48 60;
- Адамбекова Айжан Мамановна — 8 707 370 90 09.
Руководитель Управления образования Алматы Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна — 8 775 908 55 98.
- Сайлаубай Айдын Сайлаубайұлы — 8 702 201 23 36;
- Ботаева Айсұлу Амангелдіқызы — 8 701 352 48 73;
- Жұманов Қайрат Ізбасарұлы — 8 775 501 73 40.
Руководитель Управления образования Атырауской области Есенгалиев Саткан Ибраевич — 8 705 189 77 77.
- Дуйсекенова Айнагуль Байганиновна — 8 702 118 21 28;
- Хамзин Ердос Жантореевич — 8 705 300 40 77.
Руководитель Управления образования Западно-Казахстанской области Мынбаева Айгуль Адильгереевна — 8 777 272 01 86.
- Темиргалиева Светлана Ибрагимовна — 8 777 315 90 21;
- Гумарова Зауре Базаргалиевна — 8 777 747 36 73.
Исполняющий обязанности руководителя Управления образования Жамбылской области Жамалов Талгат Салканович — 8 701 701 79 07.
- Бекбатырова Жамиля Елеуовна — 8 702 686 97 61;
- Жангожаева Кунимжан Абдилакановна — 8 701 445 09 80.
Руководитель Управления образования Карагандинской области Кожахметова Гульсум Шабдановна — 8 701 543 31 71.
- Әдекенова Бақтыгүл Науқанбайқызы — 8 777 351 49 21;
- Жунусова Гульбахыт Серикжановна — 8 702 531 16 84;
- Тусупова Жанар Арзановна — 8 702 536 41 11.
Руководитель Управления образования Костанайской области Байменова Зауре Ануарбековна — 8 777 544 38 44.
- Ибраева Айман Елеманқызы (Ибраева Айман Елемановна) — 8 747 840 99 68;
- Умаров Аблай Наурызбайұлы (Умаров Аблай Наурызбаевич) — 8 777 509 70 02.
Руководитель Управления образования Кызылординской области Касымова Акзира Бактыбаевна — 8 778 403 50 07.
Заместители:
- Бердаулетов Багдат Камбозович — 8 777 340 70 30;
- Момбек Дильда Жакыповна — 8 776 157 52 64.
Руководитель Управления образования Мангистауской области Тулебаева Светлана Дюмбаевна — 8 775 373 61 29.
Заместители:
- Туржанова Айжаксы Жылкыбаевна — 8 702 995 36 39;
- Мамаева Гульмира Касымовна — 8 701 677 26 04.
Руководитель Управления образования Нур-Султана Сейсенбай Шакарим Толыбаевич — 8 747 488 12 96.
Заместители:
- Сматаева Баглан Касеновна — 8 701 511 12 27;
- Шоғанбай Дулат Арманулы — 8 777 277 09 77;
- Имангазинова Римма Асымовна — 8 778 777 93 33.
Исполняющий обязанности руководителя Управления образования Северо-Казахстанской области Протопопова Татьяна Николаевна — 8 777 706 39 41.
- Ткаченко Владимир Сергеевич — 8 775 764 67 52;
- Гонтарь Елена Викторовна — 8 747 558 84 20.
Руководитель Управления образования Туркестанской области Жолаев Ракымбек Куатбекулы — 8 775 442 07 27.
- Садықова Ардақ Мадыхановна — 8 701 689 29 11;
- Осербаев Амантай Оразалыұлы — 8 701 155 50 50.
Руководитель Управления образования Восточно-Казахстанской области Жумадилова Сайрангуль Ахметкаримовна — 8 775 271 66 71.
- Шаухина Динара Токсанбаевна — 8 705 798 17 75;
- Каербекова Асель Канатовна — 8 747 252 39 00.
Руководитель Управления образования Шымкента Тажиева Жанат Арысбековна — 8 707 904 04 95; 8 702 343 22 48.
Заместители:
- Серікбаева Айнұр Қазыханқызы — 8 701 741 44 28;
- Елекеев Марс Атымтайұлы — 8 702 888 80 34.
Руководитель Управления образования Павлодарской области Динислам Болатханулы — 8 701 992 44 41.
Заместители:
- Баширова Гульмира Каирберегеновна — 8 701 523 19 70;
- Аканова Роза Кабибуллиновна — 8 705 165 72 72;
- Әбенова Әйгерім Еркінқызы — 8 700 589 00 00.
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