Опубликованы новые данные по заболевшим коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 16 октября) в Казахстане зарегистрированы 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 109 302 случая, из них:
в Нур-Султане — 14260(+13),
в Атырауской области — 11186(+8),
в Карагандинской области — 10382(+8),
в ВКО — 8986 (+10),
в ЗКО — 6907(+4),
в Шымкенте — 5211(+2),
в Алматинской области — 5013(+5),
в СКО — 4283(+12),
в Жамбылской области — 4152(+1),
в Павлодарской области — 4038(+11),
в Акмолинской области — 3556(+6),
в Костанайской области — 3538(+4),
в Туркестанской области — 3398(+0),
в Мангистауской области — 3370(+0),
в Актюбинской области — 3266 (+2),
в Кызылординской области — 3248(+3).
За тот же период в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 120 человек:
в Нур-Султане — 9,
в Алматы — 6,
в Актюбинской области — 2,
в Алматинской области — 3,
в Атырауской области — 5,
в Карагандинской области — 7,
в Костанайской области — 11,
в Кызылординской области — 2,
в Мангистауской области — 47,
в Павлодарской области — 23,
в Северо-Казахстанской области — 5.
Всего количество выздоровевших от COVID-19 в Казахстане достигло 104 921 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области