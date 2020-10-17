Опубликованы новые данные по заболевшим коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 16 октября) в Казахстане зарегистрированы 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 109 302 случая, из них:

в Алматы — 14508(+13),

в Нур-Султане — 14260(+13),

в Атырауской области — 11186(+8),

в Карагандинской области — 10382(+8),

в ВКО — 8986 (+10),

в ЗКО — 6907(+4),

в Шымкенте — 5211(+2),

в Алматинской области — 5013(+5),

в СКО — 4283(+12),

в Жамбылской области — 4152(+1),

в Павлодарской области — 4038(+11),

в Акмолинской области — 3556(+6),

в Костанайской области — 3538(+4),

в Туркестанской области — 3398(+0),

в Мангистауской области — 3370(+0),

в Актюбинской области — 3266 (+2),

в Кызылординской области — 3248(+3).

За тот же период в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 120 человек:

в Нур-Султане — 9,

в Алматы — 6,

в Актюбинской области — 2,

в Алматинской области — 3,

в Атырауской области — 5,

в Карагандинской области — 7,

в Костанайской области — 11,

в Кызылординской области — 2,

в Мангистауской области — 47,

в Павлодарской области — 23,

в Северо-Казахстанской области — 5.

Всего количество выздоровевших от COVID-19 в Казахстане достигло 104 921 человек.

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