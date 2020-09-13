Опубликованы новые результаты испытания казахстанской вакцины от COVID-19

Казахстанские ученые оспорили исследования китайских коллег по выработке защитных антител.

Обнародованы итоги очередного этапа исследования казахстанской вакцины от коронавируса, передает Today.kz. По данным Министерства образования и науки, отечественный препарат показал положительный результат.

«На 42 день у учёных НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК, разработавших и испытывающих на себе казахстанскую вакцину QazCovid-in против коронавируса, сформировался нарастающий иммунитет», — говорится в сообщении, опубликованном Комитетом науки в Facebook.

Разработчики поясняют, что препарат вводился каждому добровольцу дважды с интервалом в 21 день в дозе по 0,5 см3/гол. Вакцина стимулирует в организме формирование защитных антител в титрах от 5,0 (1:32) log2 до 9 (1:512) log2. Эти данные свидетельствуют о формировании стойкого нарастающего иммунитета.

Вместе с тем, в СМИ появилась информация о том, что по данным китайских ученых Медицинской школы Нанкинского университета, иммунитет к COVID-19 быстро исчезает. Они утверждают, что количество антител к SARS-CoV-2 резко падает через четыре недели после выздоровления. Казахстанские научные сотрудники готовы с этим поспорить.

«Исходя из результатов собственных исследований и традиционно расшифрованных закономерностей иммунологии и эпидемиологии считаем, что информация, опубликованная китайскими учеными, является недостоверной или неправильно истолкованной», — отметила директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья.

По ее словам, в институте с марта 2020 года образцы сыворотки крови изучаются за разные периоды после выздоровления людей, переболевших коронавирусом. По данным исследований титры защитных антител у таких людей колебались в пределах от 3 (1:8) log2 до 8 (1:256) log2.

При этом, титры антител у людей, переболевших бессимптомно, чаще были ниже, чем у людей, перенесших болезнь с определенной тяжестью.

«Согласно результатам исследований, проведенных в НИИ, во всех образцах сыворотки крови как естественно переболевших людей, так и привитых инактивированной вакциной, имеются специфические антитела, которые в вышеприведенных наименьших разведениях надежно нейтрализуют вирус SARS-CoV-2 с дозой вирулентности 3000 ТЦД50, в то время как для обнаружения нейтрализующих антител используют вирус с вирулентным титром не более 100 ТЦД 50. Это указывает на высокую нейтрализующую надежность антител, сформированных в сыворотке крови как у переболевших, так и привитых вакциной», — проинформировала директор НИИ.

Она отметить, что все добровольцы и сотрудники здоровы, чувствуют себя отлично и продолжают работу в рамках научно-технической программы.