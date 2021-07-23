Опубликованы первые списки нарушителей домашнего карантина

82 жителя с красным статусом оштрафованы по 30 МРП за нарушение режима самоизоляции в Алматы, передает МИА «Казинформ».
Алматинцы с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 посещали общественные места и пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по Ashyq — это ЦОНы, рестораны, фитнес-центры, аэропорт и другие.
Жители с «красным статусом» не были допущены на объекты, работающие по проекту Ashyq.
Нарушающие режим самоизоляции жители являются сотрудниками банков, вузов, торговли, ресторанов, организаций образования, связи, пенсионного фонда и других объектов.
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает горожан, находящихся на амбулаторном лечении, не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом. Лицам, находившимся в контакте с зараженными, также следует соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления во избежание заражения других людей.
Список нарушителей можно посмотреть на сайте департамента.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области