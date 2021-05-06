Опубликованы последние данные по заражённым COVID-19 в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
5 мая в Костанайской области зарегистрировано 25 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,16%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 12, г.Рудный — 5, г.Житикара – 3, Аулиекольский район – 2, по 1 случаю в Алтынсаринском, Амангельдинском и Жангельдинском районах.
12 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
Из числа инфицированных 14 с симптомами заболевания, 11 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 05 мая 2021г. зарегистрировано 14868 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 14302 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области