Опубликованы последние данные по заражённым COVID-19 в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

5 мая в Костанайской области зарегистрировано 25 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,16%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 12, г.Рудный — 5, г.Житикара – 3, Аулиекольский район – 2, по 1 случаю в Алтынсаринском, Амангельдинском и Жангельдинском районах.

12 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 14 с симптомами заболевания, 11 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 05 мая 2021г. зарегистрировано 14868 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 14302 человек.

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