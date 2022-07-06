Опубликованы списки грантов по специальностям на 2022-2023 учебный год

Опубликован список распределения образовательных грантов на 2022-2023 учебный год, передает Tengrinews.kz.

Для поступления в магистратуру выделено более 13 тысяч грантов, для поступления в докторантуру — более 1 800.

Список образовательных грантов по специальностям на 2022-2023 учебный год размещен на сайте Национального центра тестирования по следующим ссылкам: бакалавриат, магистратура, докторантура.

«Для поступления в бакалавриат в 2022-2023 учебном году министерство выделило около 73 тысяч грантов. Наибольшее количество грантов получила группа образовательных программ «Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли», их количество составляет 17 794 гранта. «Педагогические науки» — 10 810 грантов, «Информационно-коммуникационные технологии» — 9 103 гранта, «Естественные науки, математика и статистика» — 6 288 грантов. Особое внимание было уделено техническим направлениям, где доля государственного заказа увеличена до 60 процентов», — сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.

Отмечается, что для детей из социально уязвимых слоев населения увеличено количество квот. Дети из многодетных или неполных семей, а также те абитуриенты, в семьях которых воспитывают детей с особыми потребностями, будут иметь больше возможностей для получения гранта.

В 2022 году впервые определен новый вид образовательного гранта — «Целевой образовательный грант для обучения в ведущих высших учебных заведениях молодежи из густонаселенных и западных регионов», что позволит 10 тысячам абитуриентам Атырауской и Мангистауской областей получить целевые гранты для обучения в вузах. В конкурсе на грант «Целевой «Атырау-Манғыстау» могут участвовать выпускники школ текущего года. При этом они не могут одновременно участвовать в общем конкурсе, в том числе по программе «Серпін».

«В связи с увеличением количества образовательных грантов, в том числе целевого гранта «Атырау-Манғыстау», список был опубликован сегодня. По поручению Главы государства 60 процентов всех грантов выделены на технические специальности. Надеюсь, абитуриенты на основе предоставленной информации сделают правильный выбор», — сказал директор Национального тест-центра Руслан Емелбаев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.