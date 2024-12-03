Управление общественного развития акимата Костанайской области опубликовало списки участников регионального жилищной программы «Костанай жастары».

Данные можно посмотреть тут ff67484d29f3a509ac4de86dd77bdc8a_original.87223

В случае выявления не соответствии требованиям региональной жилищной программы Костанай жастары 2024 список может измениться, сообщили в управлении общественного развития Костанайской области.

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