Опустошил депозит пенсионерки установщик фильтров в Костанае

В Костанайской области «Cyber pol» задержал мужчину, который украл депозит у пенсионерки, сообщает пресс-служба ДП области.

В полицию обратилась 66-летняя пенсионерка, которая рассказала о том, что с ее депозита была похищена крупная сумма денег – 2 миллиона 800 тысяч тенге.

Женщина решила поменять фильтры очистки воды в квартире. Двое молодых людей, которые занимались этими работами, несколько раз приходили к ней домой видели, что она проживает одна.

В очередной свой визит, якобы, для проверки установленного оборудования один из них попросил оплатить услугу через телефон, так как наличных у пенсионерки не было. «Мастер» предложил установить приложение банка на свой телефон для проведения оплаты.

Пенсионерка доверилась и передала свое удостоверение личности, по которому молодой человек прошел верификацию и перевел деньги с депозита на счета своих знакомых.

Через несколько дней пенсионерка обнаружила пропажу денег при обращении в ЦОН.

Раскрытием данного преступления занялось специальное подразделение полиции «Cyber pol» ДП Костанайской области.

Стражи порядка установили и задержали 28-летнего жителя Федоровского района, который работал в частной фирме по замене водных фильтров в областном центре.

К тому времени, он успел потратить похищенные деньги, купив дорогие вещи и телефон. В полиции отметили, что ранее он уже привлекался к ответственности за мошеннические действия.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию соучастника.

По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное п.4 ч 2 статьи 190 УК РК «Мошенничество». Проводятся необходимые следственные действия.

Полиция в очередной раз напоминает жителям области о мерах безопасности: не доверяйте незнакомым людям и не передавайте свои персональные данные! Таким образом, вы убережете свое имущество. Если вы столкнулись с подобными действиями, немедленно обращайтесь в полицию!

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