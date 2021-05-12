Ораза айт — 2021. Что разрешено и запрещено?

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Завтра для всех мусульман наступит праздник Ораза айт, который ознаменует окончание поста у верующих. По этому поводу во всех мечетях страны пройдет праздничный Ораза айт намаз. Однако, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, его будут проводить не в самой мечети, а во дворе, передает alau.kz
Также представители мусульманского духовенства призывают верующих соблюсти ряд правил.
«Чтобы каждый верующий человек, совершив дома омовение, пришел в мечеть уже как бы готовым. И со своим ковриком. И на улице мы специально расстояние начертили ,вот на этих полосках они стоят. И желательно, чтобы они пришли в масках и после молитвы или когда приходят, чтобы друг с другом за руки не здоровались», — говорит наиб имам Костанайской областной мечети Бакытжан Икрам.
Настоятельно рекомендовали и некоторым категориям людей воздержаться от посещения мечети, не только в этот день, но и в принципе от участия в коллективных намазах.
«В самой большой зоне риска во время пандемии это маленькие дети, несовершеннолетние ,потом взрослые люди. Поэтому мы им советуем не приходить и они соблюдают. Но есть же еще женщины. Женщинам тоже говорим, но они не соблюдают. А так призываем не приходить», — отмечает наиб имам.
На Ораза-байрам принято и посещать родственников. В этом году, также как и в прошлом, от этой традиции рекомендуют также отказаться. Праздновать в узком семейном кругу и не забыть посетить могилы усопших.
«Это праздник же. Поэтому во время праздника мы должны всех радовать, в том числе и живых, и усопших. Поэтому в этот день желательно поздравлять друг друга ,верующие мусульмане так и делают — поздравляют друг друга, своим детям подарки, сладости покупают. Жену свою надо радовать. Потом самое главное — надо радовать своих родителей. А если они покинули этот мир, то посещать кладбище и за упокой души читать», — объясняет Бакытжан Икрам.
Также по желанию верующие могут пожертвовать продукты питания или деньги для нуждающихся. К слову, делали они это в течение всего месяца Рамадан. С помощью спонсоров Костанайская областная мечеть оказала помощь практически двум тысячам нуждающихся семей. На это потратили более девяти миллионов тенге.
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