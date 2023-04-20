Ораза айт: когда начнётся важный для мусульман праздник и как его принято отмечать

В какое время пройдут айт-намазы в разных регионах Казахстана.

Ораза айт (по-русски «Праздник разговения», по-арабски «Ид-аль-Фитр») – это один из главных мусульманских праздников, который отмечают в честь завершения поста, длившегося во время священного месяца Рамазан, передает informburo.kz

В 2023 году Ораза айт выпадает на 21 апреля – первый день месяца Шавваль, следующего за Рамазаном.

Как празднуют Ораза айт

Согласно преданиям, впервые Ораза айт начали праздновать ещё в 624 году во времена пророка Мухаммада. В Казахстане в этот день верующие поздравляют друг друга словами «Ораза айт қабыл болсын» («Благословенного праздника!»)

Традиционно праздник начинается с айт-намаза. Совершать утреннюю молитву предписано в религиозных заведениях или в других местах вместе с общиной. Поэтому дома айт-намаз не читают.

Праздничная молитва начинается примерно через полчаса после восхода солнца. Верующие встают в этот день пораньше, совершают полное омовение, надевают свою лучшую одежду и идут в мечети. Перед молитвой желательно съесть что-нибудь: например, нечётное количество фиников, как делал это по поверьям пророк Мухаммад.

Если человек упустил совершение айт-намаза вместе с имамом, он может помолиться один до обеденного азана – призыва к молитве.

Время айт-намаза во всех областях Казахстана / Инфографика ДУМК

После завершения айт-намаза люди ходят в гости, дарят подарки и накрывают на стол. Обычно к празднику готовятся заранее – пекут лепёшки, баурсаки, готовят национальные блюда, убирают свой дом и наводят везде порядок.

В этот день необязательно устраивать шумные застолья и резать скот. Подобные жертвоприношения больше характерны для другого праздника – Курбан айта.

Ораза айт – это в первую очередь праздник прощения и благих дел. Нужно иметь праздничный настрой, радовать близких и помогать сиротам, вдовам и нуждающимся людям.

Следует посетить своих родителей и старших родственников. Обычно верующие обмениваются праздничными блюдами и угощают друг друга сладостями.

Слово «айт» означает «празднование», «разделение радости» и «ответ взаимностью». Ораза айт – это праздник, который должен побуждать человека к милости, добру и довольству.

На второй и третий день праздника многие мусульмане посещают усыпальницы местных святых и кладбища – помянуть умерших. Люди, родственники которых скончались в течение последнего года, устраивают поминки с приглашением муллы.

Фитр-садака

До наступления праздничного айт-намаза верующим нужно выплатить обязательную милостыню – закят-аль-фитр (садака). В этом году Духовное управление мусульман Казахстана установило её в размере 535 тенге с человека, что равняется средней цене двух килограммов муки.

Фитр-садака передают в мечети либо непосредственно нуждающимся, чтобы они тоже могли подготовиться к торжеству. Милостыню не обязательно давать деньгами, можно и продуктами – ячменём, рисом, мукой или финиками.

Как быть тем, кто пропустил дни поста

Во время Ораза айта запрещается держать пост. Если верующий хочет восполнить дни, которые он пропустил по уважительной причине, то сделать это можно после окончания праздника, на второй день месяца Шавваль.

Также в месяц Шавваль можно держать добровольный шестидневный пост. Он, как и другие посты, длится от рассвета до заката. Его можно выполнять непрерывно или через день в начале, середине или в конце месяца. Имамы же советуют поститься сразу после Ораза айта непрерывно. Если есть долги по пропущенным дням в Рамазане – то после их возмещения.

Считается, что пост во время Рамазана и дополнительный шестидневный пост в месяц Шавваль равны посту за целый год (по хадису Муслима).

Ораза айт считается малым праздником в противоположность большому – Курбан айту, который в этом году пройдёт с 28 по 30 июня.