Орденом “Айбын” за задержание педофила наградил президент полицейского, сообщает Polisia.kz.

Майор полиции Бакытжан Бакиров, задержавший педофила в Алматы, Указом Президента Республики Казахстан награжден орденом “Айбын” II степени. – За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом “Айбын” II степени Бакирова Бакытжана Ануарбековича – оперуполномоченного Управления полиции Турксибского района Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел, – говорится в тексте Указа Президента Республики Казахстан К.К. Токаева.

Напомним, Бакытжан Бакиров вслед за преступником, пытавшимся сбежать от полицейского, прыгнул из окна 13 этажа. Приземлившись на террасе двумя этажами ниже, сотрудник правоохранительных органов раздробил ступню. Несмотря на это он скрутил преступника и удерживал его до того, как подоспел напарник. Задержанный обвиняется в грабеже и изнасиловании несовершеннолетней. Полиция Алматы разыскала его в течение четырех дней. Майор полиции Бакытжан Бакиров перенес три операции на ноге. Врачи заверяют, что вскоре он сможет вернуться к работе и сможет поймать еще немало преступников. Полицейский – многодетный отец, воспитывающий с супругой шестерых детей.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.