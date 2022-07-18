Организатора турнира с участием Хабиба Нурмагомедова в Актау арестовали

Организатора турнира с участием Хабиба Нурмагомедова в Актау, толкнувшего полицейского, арестовали на 10 суток. Об этом сообщили в Департаменте полиции Мангистауской области, передает Tengrinews.kz.

16 июля в Актау прошел международный турнир, в котором в качестве приглашенного гостя поучаствовал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

«На следующий день в социальных сетях распространилось видео, где один из организаторов толкнул сотрудника полиции при охране общественного порядка. Личность человека на видео была установлена, он был доставлен в Управление полиции Актау. В отношении него составлен административный протокол согласно части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство»). Материал направлен в административный суд», — прокомментировали в полиции.

Решением административного суда принято постановление — арест на 10 суток в специальном приемнике города Актау.

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