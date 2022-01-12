Организаторы массовых беспорядков арестованы в Костанае

Начальник ДП Костанайской области Бекет Аймагамбетов сообщил, что согласно Указа Главы государства 7 января в Костанайской области создана Межведомственная следственно-оперативная группа, в состав которой входят сотрудники органы внутренних дел, ДКНБ и процессуальные прокуроры. СОГ расследует уголовные дела по фактам участия в массовых беспорядках, повлекшие посягательства на жизнь человека, совершенные в целях нарушения общественной безопасности. Кроме того, расследуются факты посягательства на жизнь сотрудников полиции. Все они объединены в одно производство.

В рамках уголовного дела арестованы организаторы преступных акций в областном центре. Узнав, что идут активные оперативные мероприятия, один из главных организаторов массовых беспорядков, предпринял меры по уничтожению следов своего преступления. Однако, в ходе внезапного обыска у него на квартире были изъяты изобличающие его улики: компьютерная техника, сотовые телефоны, сим- карты и флеш- карты.

Также обнаружено специальное приложение, доказывающее его авторство в администрировании и создании фейковых переписок, в которых, якобы, сотрудники полиции заявляют о намерении перейти на сторону протестующих и не применять силу. Фейковые скриншоты от имени сотрудников СОБР были им созданы с применением сим карт другого государства. Администратор группы призывал граждан выходить на митинг и не бояться сотрудников полиции, так как часть из них уже перешла на сторону митингующих.

По оперативным материалам усматривается его постоянная связь с гражданином Украины. Буквально перед обыском, предполагая свое задержание, администрирование в мессенджере для дальнейшей работы передал своему сообщнику в Украине, бывшему жителю города Костаная. В ходе проведения следственных мероприятий, доказана его роль в управлении данной группой, в которой насчитывалось более 1000 участников, где размещались призывы к активным действиям в протестных акциях на территории региона.

«Группа начала функционировать еще в октябре месяца прошлого года, но до начала января не проявляла активность. В настоящее время, действия подозреваемого квалифицируются по статье 272 УК РК «Массовые беспорядки», санкция статьи предусматривает наказание сроком от 3 до 8 лет лишения свободы. Проводится следственно-оперативная работа по дальнейшему документированию преступной деятельности», — рассказал руководитель ведомства.

Оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что данная группа входила в состав аналогичных групп, которая объединяла 8 городов Казахстана, что наталкивает на мысль об общей координации действий по стране. Остальная информация пока не разглашается в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 УПК РК.

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