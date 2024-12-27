В Казахстане начато масштабное исследование влияния перехода на единое время на здоровье населения. Об этом стало известно в ходе работы круглого стола «Единый часовой пояс: научные аспекты» с участием ученых и экспертов в сфере биомедицины, нейронауки, биофизики, генетики, астрофизики, метрологии и медицины.

«Возвращение к природному времени имеет целый ряд преимуществ с точки зрения физиологического и биологического развития», — сказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

При прежней системе часовых поясов организм подвергался большему стрессу и изнашивался быстрее, сказал министр.

«Астрономические циклы определяют нашу жизнь. Чем ближе мы подводим свой распорядок к естественным биологическим ритмам, тем качественнее она становится. Ранний подъем позволяет не только успевать всё важное в первой половине дня, но и оставляет больше времени для семьи и отдыха. Это не просто шаг к гармонии, но и реальная возможность улучшить качество жизни каждого.», – подчеркнул министр.

Переход на единое время, по словам Саясата Нурбека, помогает организовать жизнь в соответствии с природными ритмами, что положительно сказывается на здоровье, продуктивности и общем самочувствии.

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