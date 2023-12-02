«Организм забыл». Почему казахстанцы стали тяжелее переносить ОРВИ, объяснила глава Минздрава

У казахстанцев появились новые симптомы во время обычной ОРВИ – люди стали тяжелее переносить инфекцию, сообщает Informburo.kz

Однако это не новый вирус, а реакция ослабленного иммунитета граждан, считает министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в СЦК.

Многие казахстанцы обеспокоены новыми симптомами, среди которых повышенная температура, лихорадка и кашель, перетекающий в бронхит. Граждане обсуждают появление нового вируса в стране. Однако глава Минздрава Ажар Гиният появление нового вируса отрицает. Она объяснила необычные симптомы тем, что во время пандемии и масочного режима «организм просто забыл», как протекает классическая ОРВИ.

«Это последствие того, что мы два-три года были, так скажем, разобщены из-за пандемии. Многие соблюдали масочный режим, эти вирусы нас не достали, мы не болели. Наш организм забыл эти вирусы. Сейчас мы получаем в массовом количестве большую вирусную нагрузку. Организм забыл, иммунитета нет, и заболевание проходит в таком клиническом проявлении», – сказала Ажар Гиният.

Она добавила, что все эти симптомы можно найти в уже известных заболеваниях. В Казахстане по состоянию на 29 ноября зарегистрировали 1 млн 370 тысяч случаев ОРВИ, заболеваемость снизилась на 8% по сравнению с прошлым годом. С ноября зарегистрировали 115 подтверждённых случаев гриппа, из них 36 случаев – у детей.

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