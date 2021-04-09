Организовал религиозное собрание. Жителя Аркалыка за нарушение к ответственности привлек суд

Сотрудниками управления по противодействию экстремизму в марте 2021 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт нарушения установленных требований к проведению религиозных собраний со стороны 28-летнего жителя Костанайской области, который является членом одного из благотворительных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции области.

Судом данный мужчина был привлечен к административной ответственности по статье 490 части 1 КоАП РК в виде штрафа в размере 50 МРП или 145 850 тенге.

«К слову указанный мужчина в текущем году привлекался судом за осуществление незаконной миссионерской деятельности. Всего с начала года к административной ответственности в сфере религиозных отношений привлечено четверо жителей нашей области, на общую сумму свыше 650 тысяч тенге», — сообщает пресс-служба ДП.

Управление по противодействию экстремизму Департамента полиции области обращается к жителям области с просьбой не посещать сомнительные учреждения, религиозной направленности, в целях личной безопасности вас и ваших близких.

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