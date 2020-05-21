Органы СЭС проверили продуктовые магазины Костаная

Органы СЭС и полиции вновь вышли в рейд на улицы города. Проверялись продуктовые магазины на предмет соблюдения ими санитарных норм. Сами же продавцы пожаловались проверяющим на отношение к ним посетителей, которые часто не дают возможности следовать всем правилам карантина, передает alau.kz

Соблюдение санитарных норм вновь решили проверить органы СЭС. Они организовали рейд по продуктовым магазинам. Оказалось, что увидеть их не ожидали ни продавцы, ни покупатели. Вот, например, на двери надпись «без масок не входить». Заходим внутрь магазина и видим следующее:

«А вот люди у вас без маски. Почему? Вы сами написали. Продавец»,-обратился к продавцу участник рейда.

В ответ на претензии участников рейда продавец не стесняясь заявляет, что у них просто нет сил бороться с нерадивыми посетителями:

«Вы попробуйте с нашими людьми поговорить. Вы понимаете сколько за день мы выслушиваем негатива. Вы просто не представляете, сколько нам приходится воевать с людьми, когда они категорически отказываются заходить сюда с масками,»- посетовала продавец.

С доводами продавца соглашаются, но напоминают о зоне ответственности. Не допускать в помещение людей без масок — обязанность продавца во время карантина. С этим, например, без проблем справляются буквально в соседнем магазине:

«Вот у Вас на двери написано «не более 3-х человек» — правильно. За это спасибо. А вот Вы маску не совсем правильно носите. А перчатки у Вас есть?»- задал вопрос продавцам соседнего магазина представитель рейда.

На вопросы проверяющего продавцы отвечают бойко. Свою погрешность — отсутствие недостающих перчаток на руках — объясняют выполнением обязанностей, исключающих на данный момент обслуживание посетителей:

«Режим карантина не завершен. Он есть. Поэтому, если мы вам дали добро открываться работать, чтобы вы ответственность эту не забывали,»- напомнила контрольная группа.

В ответ самих проверяющих попросили не забывать, что в магазине могут находиться не больше 3-х посетителей. Группа рейда эту норму явно превысила, так что отправилась в следующий магазин. Здесь проверяющие уже бывали, и теперь проверили исправлены ли прошлые нарушения:

«- Были у вас нарушения: хлеб не упакован. – Ну, вот же видите, вон. – Ну, правильно, значит, вы все исправили. — Постоянно у меня все в пакете»,- состоялся разговор с продавцом за прилавком.

Увидев как соблюдаются санитарные нормы, проверяющие выдают продавцам под роспись алгоритм их действий в условиях карантина и уведомления о важности исполнения требований.

«С течением времени мы ходим – проверяем. Вручили алгоритм потом через некоторое время, через пару дней мы проверяем соблюдаются меры или же не соблюдаются,»- сообщила Елена Жанакаева, участница рейда.

Повторное нарушение приведет магазины к штрафу. Правда, теперь их будут привлекать уже не по статье нарушения режима ЧП, а по другой закрепленной норме — статье 462, части 3 КоАП РК — невыполнение санитарных предписаний постановления главного государственного врача.

Такие рейды проводиться будут ежедневно. Группа, проводящая контроль за исполнением санитарных требований, намерена проверить не только продуктовые магазины, но и кафе, автобусы, детские сады и другие учреждения.

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