Прокуратурой Костанайской области утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя города Костанай по факту хранения им оружия.

Расследованием установлено, что в декабре 2024 года ранее судимый гражданин незаконно приобрел и хранил по месту жительства огнестрельное оружие и боеприпасы.

В ходе обыска у него в квартире изъято охотничье огнестрельное оружие в количестве 3 единиц, одно из которых переделано в обрез, и патроны более 200 штук, в том числе предназначенные для стрельбы из пистолета «Парабеллум» и автомата «Калашникова – АК-74».

По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 Уголовного кодекса, то есть незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

По результатам расследования уголовное дело направлено в суд.

С целью профилактики подобных правонарушений разъясняем, что за приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность.

Максимальный срок наказания – до 10 лет лишения свободы.

При этом, лицо, добровольно сдавшее оружие и боеприпасы освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.

Не признается добровольной сдача предметов, в случае их изъятия при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.

Для добровольной сдачи оружия необходимо обращаться в любое отделение полиции.

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