Оружие и смартфоны: перечень запрещенных в школе предметов утвердили в Казахстане

В казахстанские учреждения образования будет категорически запрещено проносить оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, колющие и режущие предметы, а также будет введено ограничение на использование смартфонов и планшетов. Соответствующий приказ подписал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает Azattyq Rýhy.

«К разработке перечня запрещенных в организациях образования предметов и веществ мы приступили еще в прошлом году. В январе этого года в рамках Закона «Об образовании» мы получили компетенцию на разработку и утверждение этого перечня. Список запрещенных предметов и веществ был составлен совместно с министерствами внутренних дел, здравоохранения, цифрового и аэрокосмического развития, Комитетом национальной безопасности, Генеральной прокуратурой и Верховным судом», – цитирует Асхата Аймагамбетова пресс-служба Министерства образования и науки РК.

В ведомстве уверены в том, что введение такого запрета позволит создать безопасную и комфортную среду обучения для детей, а также своевременно выявлять и пресекать правонарушения.

Согласно документу, в школы категорически запрещается вносить оружие и предметы, имеющие внешнее сходство с ним. Кроме того, в организациях образования не допускается внос и использование колющих, режущих и острых предметов, промышленных инструментов, боеприпасов, взрывчатых, ядовитых, психоактивных веществ. Также вводится ограничение на использование школьниками смартфонов, планшетов, плейеров во время учебных занятий. Ограничения не коснутся детей с особыми образовательными потребностями, которым смартфоны нужны для контроля здоровья, такие как, как мониторинг сахара в крови при диабете.

Как подчеркнули в Минобразования, ответственность за внос детьми запрещенных предметов и веществ в организации образования будут нести их родители и законные представители.

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