Осадки ожидаются 14 апреля в Костанайской области

14 апреля в Костанайской области ожидаются осадки — дождь, снег, местами туман.

Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем 15-20 м/с. Ночью 0…+5 градусов, на западе области +3. Днем +4…+9, на юге +13.

В Костанае облачно, утром и днем ожидается дождь и снег. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +7…+9.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.