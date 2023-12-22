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Осадки принесет циклон. Прогноз на выходные от синоптиков

Фотография для новости Осадки принесет циклон. Прогноз на выходные от синоптиков

pixabay.com

С завтрашнего дня к территории Казахстана приближается ложбина Атлантического циклона с большим запасом влаги.

Сначала она охватит западные регионы республики, а с 24 декабря большую часть страны, вызывая осадки в виде дождя и мокрого снег, туман, гололед, в северных регионах – метель и усиление ветра.

Лишь на крайнем востоке и юго-восток страны ожидается погода без осадков.

В температурном фоне значительных изменений не ожидается.

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