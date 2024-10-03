Сентябрь на арендном рынке РК выдался спокойным. Летний прогрев ставок не получил логического продолжения, передает krisha.kz

Напомним, цены предложения на аренду начали повышаться в июне. Рост продолжался в июле, августе (+11.5 % в среднем по РК). Однако в сентябре продолжения роста не случилось. Повлияли меры государства (строительство общежитий, различные центры помощи студентам), а также отсутствие внешних факторов, влияющих на спрос (как мобилизация в РФ в 2022-м). В итоге этот сезон прошёл спокойно, без резких изменений цен.

В сентябре средняя цена аренды по Казахстану осталась на уровне августа – 3 632 тг/кв. м. Максимальная ставка в Алматы – 6 тыс. тг/кв. м. Минимальная — в Актау – 2.8 тыс. тг/кв. м.

Как сообщает Krisha.kz, согласно мониторингу 14 городов, в шести из них в сентябре зафиксирована отрицательная динамика, от 4 до 10 % (Актау, Актобе, Караганда, Костанай, Петропавловск, Кокшетау).

Рост в пределах 2–9 % произошёл в Шымкенте, Атырау, Павлодаре, Уральске, Конаеве.

А вот в Астане, Алматы, Усть-Каменогорске средние цены на аренду не изменились.

Как изменились арендные ставки

Город Сентябрь, тг/кв. м За мес., % К янв., % Алматы 6 000 0 6 Астана 4 630 0 17 Актау 2 811 –4 12 Актобе 3 023 –4 14 Атырау 3 571 7 19 Караганда 3 600 –2 17 Костанай 3 750 –2 16 Павлодар 3 429 3 17 Петропавловск 3 556 –3 38 Уральск 3 101 3 21 Усть-Каменогорск 3 125 0 6 Шымкент 3 269 9 24 Кокшетау 3 200 –10 9 Конаев* 3 778 2 –

* Добавлен с марта 2024 года

Средние цены за аренду квартир*

Город 1-комн. 2-комн. 3-комн. Алматы 230 000 350 000 480 000 Астана 200 000 280 000 420 000 Актау 130 000 160 000 200 000 Актобе 140 000 180 000 210 000 Атырау 150 000 250 000 250 000 Караганда 140 000 180 000 230 000 Костанай 150 000 182 500 265 000 Павлодар 130 000 170 000 200 000 Петропавловск 140 000 170 000 200 000 Уральск 130 000 165 000 250 000 Усть-Каменогорск 120 000 160 000 220 000 Шымкент 150 000 200 000 210 000 Кокшетау 140 000 180 000 230 000 Конаев 150 000 180 000 200 000

* Используется медианный показатель

Изменения за год

Интересно, что по сравнению с сентябрём 2023 года, Алматы стал единственным городом с отрицательной динамикой (—4 %).

В остальных городах аренда подорожала. В некоторых значительно:

— Петропавловск, Шымкент: по +21 %;

— Атырау: +16 %;

— Астана: +14 %;

— Уральск: +11 %.

В среднем за год рост на 8.2 %.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.