Сентябрь на арендном рынке РК выдался спокойным. Летний прогрев ставок не получил логического продолжения, передает krisha.kz
Напомним, цены предложения на аренду начали повышаться в июне. Рост продолжался в июле, августе (+11.5 % в среднем по РК). Однако в сентябре продолжения роста не случилось. Повлияли меры государства (строительство общежитий, различные центры помощи студентам), а также отсутствие внешних факторов, влияющих на спрос (как мобилизация в РФ в 2022-м). В итоге этот сезон прошёл спокойно, без резких изменений цен.
В сентябре средняя цена аренды по Казахстану осталась на уровне августа – 3 632 тг/кв. м. Максимальная ставка в Алматы – 6 тыс. тг/кв. м. Минимальная — в Актау – 2.8 тыс. тг/кв. м.
Как сообщает Krisha.kz, согласно мониторингу 14 городов, в шести из них в сентябре зафиксирована отрицательная динамика, от 4 до 10 % (Актау, Актобе, Караганда, Костанай, Петропавловск, Кокшетау).
Рост в пределах 2–9 % произошёл в Шымкенте, Атырау, Павлодаре, Уральске, Конаеве.
А вот в Астане, Алматы, Усть-Каменогорске средние цены на аренду не изменились.
Как изменились арендные ставки
|Город
|Сентябрь, тг/кв. м
|За мес., %
|К янв., %
|Алматы
|6 000
|0
|6
|Астана
|4 630
|0
|17
|Актау
|2 811
|–4
|12
|Актобе
|3 023
|–4
|14
|Атырау
|3 571
|7
|19
|Караганда
|3 600
|–2
|17
|Костанай
|3 750
|–2
|16
|Павлодар
|3 429
|3
|17
|Петропавловск
|3 556
|–3
|38
|Уральск
|3 101
|3
|21
|Усть-Каменогорск
|3 125
|0
|6
|Шымкент
|3 269
|9
|24
|Кокшетау
|3 200
|–10
|9
|Конаев*
|3 778
|2
|–
* Добавлен с марта 2024 года
Средние цены за аренду квартир*
|Город
|1-комн.
|2-комн.
|3-комн.
|Алматы
|230 000
|350 000
|480 000
|Астана
|200 000
|280 000
|420 000
|Актау
|130 000
|160 000
|200 000
|Актобе
|140 000
|180 000
|210 000
|Атырау
|150 000
|250 000
|250 000
|Караганда
|140 000
|180 000
|230 000
|Костанай
|150 000
|182 500
|265 000
|Павлодар
|130 000
|170 000
|200 000
|Петропавловск
|140 000
|170 000
|200 000
|Уральск
|130 000
|165 000
|250 000
|Усть-Каменогорск
|120 000
|160 000
|220 000
|Шымкент
|150 000
|200 000
|210 000
|Кокшетау
|140 000
|180 000
|230 000
|Конаев
|150 000
|180 000
|200 000
* Используется медианный показатель
Изменения за год
Интересно, что по сравнению с сентябрём 2023 года, Алматы стал единственным городом с отрицательной динамикой (—4 %).
В остальных городах аренда подорожала. В некоторых значительно:
— Петропавловск, Шымкент: по +21 %;
— Атырау: +16 %;
— Астана: +14 %;
— Уральск: +11 %.
В среднем за год рост на 8.2 %.