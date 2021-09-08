Осень вступает в свои права. Прогноз погоды на 9-11 сентября

С уходящим циклоном и связанными с ним фронтальными разделами на севере, северо-востоке, востоке ожидаются дожди, на востоке области сильный дождь, лишь на юге и западе без осадков.

Затем с 10 сентября, со смещением Северного циклона на территорию Казахстана, на большей части страны, а также в горных районах и на севере южных, юго-восточных регионов пройдут дожди с грозами и градом.

На западе, севере-западе ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью от 3-11 до 5-15 тепла, днем от 15-23 до 20-28 тепла, на севере и в центре ночью основной фон 2-13 тепла, 9 сентября заморозки на поверхности почвы 2 градуса, днем постепенное понижение от 15-23 до 10-20 тепла, на востоке основной фон ночью 2-16, днем 15-25 тепла, на юге и юго-востоке понижение ночью от 10-18 до 4-14 тепла, днем от 19-30 до 15-25 тепла.

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