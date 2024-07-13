Осенью будет проще: мажилисмен прокомментировал инициативу о введении единого часового пояса в Казахстане

Депутат Мажилиса Парламента РК Еркін Әбіл прокомментировал свою инициативу о введении единого часового пояса в стране, сообщает Zakon.kz.

В интервью Taspanews мажилисмен Еркін Әбіл рассказал, почему Казахстан перевели на единое время. Он также подробно остановился на соответствии нынешнего часового пояса естественному времени суток и поразмышлял о сроках подведения промежуточных итогов такой инициативы.

«То, что мы передвинули время на час назад, – это правильно. Это соответствует естественному часовому поясу, который должен быть в этих регионах. Противники изменения времени выдвигают наши же аргументы. По ним мы этот часовой пояс передвигали», — говорит Еркін Әбіл.

По словам депутата, также были учтены циркадные ритмы, зарубежные исследования. Поэтому в трех мегаполисах и в Караганде сейчас наиболее подходящий часовой пояс. При этом мажилисмен согласился, что проблема в Восточно-Казахстанской области имеет место быть. И не только там.

«ВКО находится на границе, поэтому часовой пояс у них +5, +6. У нас остается также проблема с западными регионами. Это западный Казахстан, Кызылординская и Костанайская области, где часовой пояс +4. В самых западных областях, в Атырауской и Уральской, часовой пояс +3. Но от них никаких требований нет и у них вопросы не возникают», – отметил мажилисмен.

Әбіл убежден в том, что нет необходимости возвращать прежний режим. По его мнению, в октябре-ноябре даже противники перевода стрелок на часах оценят новый режим.

«Тогда будет светать раньше, дети будут раньше просыпаться и идти в школу. Будет проще. Сейчас просто каникулы идут», — сказал Еркін Әбіл.

Он напомнил, что состоит в рабочей группе по рассмотрению петиции об отмене перевода часов, полностью посмотрел документ и не нашел там важных аргументов. Претензии по повышению расхода электроэнергии также пока не нашли подтверждения.

«Если уж петиция вышла, этот вопрос надо рассматривать. Но я рекомендовал бы рассмотреть этот вопрос хотя бы через год после перехода на единый часовой пояс», — отметил Еркін Әбіл.

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