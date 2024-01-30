Осенью в Казахстане начнётся плановая вакцинация девочек

В этом году в казахстанском прививочном календаре появится ещё одна графа. Касается она девочек. По достижении ими 11-ти лет, они смогут провакцинироваться от вируса папилломы человека.

Этот вирус довольно опасен, поскольку является основной причиной рака шейки матки у женщин — самого распространённого заболевания в нашей стране.

«Среди онкологических заболеваний оно стоит на 2 месте после рака молочной железы. Ежегодно большое количество женщин, к сожалению, умирают, гибнут от этого. И так как рак шейки матки это единственное заболевание в онкологии, которое можно предотвратить, учитывая это всё, создана вакцина, которая направлена против вируса папилломы человека», — говорит врач онколог-гинеколог Костанайского областного онкологического диспансера Марат Крылдаков.

Вакцина против папиллома вируса много лет применяется в десятках стран мира, причём прививки получают не только девочки, но и мальчики. В основном в других государствах прививки делают детям от 9 до 13 лет. В Казахстане специалисты обозначили возраст — 11 лет. Здесь, говорят врачи, важно успеть сделать прививку до начала половой жизни.

«Вирусом папилломы человека заражаются половым путём. Дебют, то есть первый половой опыт у девочек приходится примерно на возраст 13-14 лет. Когда человек уже заражен, вакцинироваться смысла нет. А когда девочка не живёт половой жизнью, тогда нужно, чтобы у неё выработался иммунитет», — говорит Марат Крылдаков.

По словам онколога, предлагаемая вакцина применяется в развитых странах более десяти лет, и уже показала эффективность. После её применения, новых эпизодов заболевания раком шейки матки не регистрировалось.

«В вакцине вирусов нет, ни живых, ни мёртвых. Там есть только белок, который по своему составу идентичен белку в самом вирусе, в клетке. И когда иммунная система встречается с этим белком, тогда создаётся стойкий иммунитет, который сохраняется на протяжении всей жизни», — отметил врач.

С сентября этого года в казахстанских школах планируется бесплатно провести вакцинацию против вируса папилломы человека 11-летних девочек при наличии разрешения родителей и если нет никаких противопоказаний.

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